Hockey: El Nacional venció a Universitario por penales y forzó la final extra

El Torneo Apertura de Primera de Caballeros tendrá que esperar para conocer al nuevo campeón, ya que El Nacional venció ayer a Universitario en la final de los playoffs y forzó una final extra en cancha neutral.

Luego de empatar 1 a 1 en el tiempo regular, el celeste se impuso por penales australianos (3-1) y le quitó la ventaja deportiva al albirrojo, que había sido el mejor de la fase regular.

En el período reglamentario, Nacio se puso en ventaja con un gran gol de Thomas Olguín a los 18 minutos y el local lo igualó tras un corto convertido por Ezequiel Muñoz, a los 32.

En los shoot out, en tanto, para la visita marcaron Leonardo Pedrozo, Hernán Molina y Francisco Del Valle y para el albirrojo lo hizo Jorge Moyano.

"Fue una linda final. Por momentos jugamos bien y por momentos, mal. En el último cuarto pusimos garra y los penales, son otra cosa", admitió Javier Soquiransky, DT de El Nacional.

"Habíamos charlado de que ellos estaban mejor, están mas completos en algunos puestos. Nos teníamos que cuidar un poco más, sabíamos que se iban a venir pero defendimos bastante bien", agregó Mote.

En la definición por penales, el arquero Gastón Baucci tuvo una destacada actuación parando los intentos de Tomás Rossi y Gerónimo Temps (Thiago Bonifazi definió desviado).

"Los penales son otro partido aparte, acá hay un grupo que viene de toda la historia en el club y son los que se pueden bancar esta situación y salir adelante. En los penales sabíamos que equiparábamos fuerzas, esta vez nos tocó a nosotros", entendió el entrenador celeste.

Por último, Mote palpitó la final extra del próximo fin de semana.

"Tenemos que tratar de no hacer tantos cortos y modificar algunas cosas para jugar cuando teníamos la pelota, porque en algunos momentos no tuvimos tanto peso ofensivo. No fuimos tan agresivo, veremos si planteamos el mismo sistema", cerró Mote.

El tercero se quedó en Suárez

Blanco y Negro venció ayer a Villa Mitre y se quedó con el tercer puesto del Torneo Apertura.

El elenco suarense se impuso como local por 4 a 0, con goles de Juan Martín Braun (2), Nicolás Ledesma y José Aman.