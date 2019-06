Speedway: Covatti sufrió la fractura de una costilla luego de una caída

Lamentablemente, el piloto pringlense Nicolás Covatti (Poole Pirates) deberá lidiar una vez más con las consecuencias de un fuerte accidente sobre las dos ruedas.

En la víspera, Nico protagonizó una dura caída, en el marco de una competencia válida por el campeonato de la primera división de Speedway británico, la cual, dado los golpes recibidos, motivó su traslado al centro asistencial de Wimborne Road (Inglaterra).

Allí, Covatti, quien tras ir al piso en la octava serie (tocó de atrás al líder Dimitri Berge) fue embestido por el inglés Richie Worral, se sometió a diversos estudios donde, en principio, se barajó una posible fractura de costilla y también alguna lesión similar en otras partes del cuerpo.

POOLE’S 37-35 win over Belle Vue was marred by a Heat 8 crash which saw two home riders injured.

Richie Worrall and Nico Covatti were both withdrawn leading to a lengthy delay for medical attention, with the meeting called after Heat 12 due to the curfew.

📷 Dave Fairbrother pic.twitter.com/Jv3E1M6TvF