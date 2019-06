Murió Max Wright, el recordado padre de familia en la serie "Alf"

El actor estadounidense Max Wright, recordado por su rol protagónico en Alf, la serie furor de los años 80, falleció en las últimas horas a causa de un cáncer contra el que venía luchando desde hace varios años.

La familia del actor informó que murió en su casa en Hermosa Beach, una ciudad ubicada en las afueras de Los Ángeles y dentro del estado de California.

Wright tenía 75 años y su papel más recordado fue el de Willie Tanner en la serie "Alf", donde interpretaba al padre del extraterrestre sabelotodo.

Además, también es conocido por haber actuado en programas como Buffalo Bill", "Cheers", "Misfits of Science", "Dudley" y "Norm".

Según publica Clarín, el actor también participó en varias películas: "All That Jazz", "Reds", "The Sting II", "Soul Man", "The Shadow", entre otras.

Linda Ybarrondo, la esposa del actor, falleció en 2017 como consecuencia de un cáncer de mama. Se casaron en 1965 y tuvieron dos hijos: Ben y Daisy. (La Nueva. y Clarín)