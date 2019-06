Brown de Puerto Madryn tentó a David Vega y Olimpo podría llegar a perder a su referente

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Sí, lo pidió el técnico Marcelo Broggi y figura en una lista de posibles refuerzos que pueden llegar a sumarse a Guillermo Brown”.

Otra bomba. Un periodista de Puerto Madryn confirmó lo que había sido apenas un rumor: el entrenador entrerriano que renunció en Olimpo no sólo se fue sin dar explicaciones y por la puerta de atrás, sino que le pidió a David Vega que se sume al plantel del “Almirante” que participará en la edición 2019-2020 de la B Nacional.

Pese a que tenía prácticamente arreglada su continuidad en el aurinegro, el “Chori” no firmó la renovación de su contrato y la propuesta que llegó desde el sur, la de seguir jugando en la segunda divisional del fútbol argentino con una oferta económica mejorada, lo puso entre la espada y la pared.

Nobleza obliga, le consulté al volante cordobés cual era su idea, aunque no quiso formular declaraciones. Eso sí, vía whatsApp deslizó: “estoy pensando la posibilidad que me surgió; la verdad no sé que hacer”.

La acuciante situación económica por la que atraviesa Olimpo, las quejas reiteradas de sus compañeros por deudas que dicen tener con la institución y la ida de Broggi, estarían haciendo meditar a Vega, el principal referente de un plantel que ya sufrió once bajas.

¿Qué pasará? Sería otra pésima noticia para Olimpo.

Banderazo confirmado

Mañana a las 16, mientras se esté jugando el partido de playoffs entre Olimpo y Liniers, por la Liga del Sur, algunos socios e hinchas caracterizados tienen previsto llevar a cabo un banderazo en la sede del club, en señal de protesta con la gestión que comanda el presidente Mauro Altieri.

“Esto no se aguanta más, es hora de que los socios reaccionemos”, señaló Juan José, uno de los simpatizantes que forma parte de un grupo de whatsApp donde, según informó, se está convocando a los socios.

Según se pudo averiguar, la idea es exigirle al actual presidente Mauro Altieri a que explique los motivos del tan preocupante presente futbolístico, aunque otros aseguran que el objetivo es llegar a pedir una Asamblea.

También se supo que, cuando finalice el encuentro en el Carminatti, la Agrupación Noroeste 74, con los bombos y las banderas, se dirigirá hacia la sede de Sarmiento 54 a apoyar a los seguidores que estarán ahí desde una hora antes.