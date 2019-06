La oposición pide recortes en salud, según dijo el intendente

El secretario de Salud, doctor Carlos Gabbarini, dijo que luego de más de tres años en la gestión “sigo insistiendo con que la salud debe ser para todos, oficialismo y oposición. Debe ser una política de estado, alejada de toda mezquindad política”.

Sus expresiones surgieron tras la última sesión del Concejo Deliberante, donde se trató y desaprobó, por mayoría, la rendición de cuentas del año 2018.

“Pero lo que más sorprendió al equipo de gobierno fue la desaprobación en particular de la compensación de las partidas que permitieron mantener la prestación de los servicios de salud, en un año convulsionado económicamente y con aumentos de precios inesperados para todos”, dijo.

“Si algo no debíamos dejar de hacer, en un año complicado como el 2018, era mantener las prestaciones básicas a los sectores que peor la están pasando, fundamentalmente aquellos que no cuentan con obra social para atender sus necesidad de salud”.

“Al desaprobar esa compensación, claramente los concejales de la oposición nos están pidiendo volver atrás con todo el crecimiento que tuvo el área, totalmente a contramano de lo que valora y siguen pidiendo los vecinos”, reflexionó, por su parte, el intendente Mariano Uset.

“Estamos hablando de recursos invertidos en salud, traducidos en bienes de capital, contratación de profesionales para atender la creciente demanda que el hospital tiene por parte de la comunidad de más y mejor infraestructura”.

“Se recuerda que este expediente habilita al Departamento Ejecutivo a realizar las transferencias de recursos de manera excepcional a lo aprobado en el marco del Presupuesto de Gastos y Recursos elaborado entre agosto y octubre de 2017, y aprobado para su ejecución durante el 2018. No somos ajenos ni negamos la variación de precios que hubo durante ese periodo. Sólo la ignorancia o la mezquindad política puede prohibirnos gastar más de lo previsto. La compensación se plantea para enfrentar estos escenarios, y para que tomemos decisiones como dejar de cambiar mobiliario, computadoras, vehículos, para contratar médicos de guardia”.

“Son decisiones que debe tomar un gobierno. Han convertido en ilegal, lo que la Ley faculta a los intendentes a hacer desde el año 1958. Las cosas que suceden con la política en Punta Alta son increíbles. A veces cuesta seguir, pero los vecinos son los que nos motivan”, disparó Uset.

“Ya en 2018 el CD desaprobó la readecuación de la tasa de salud. Igual insistimos en mantener y mejorar aún más la cantidad y complejidad de la prestación médica. Fue un esfuerzo y todas las áreas redujeron una mínima parte sus gastos para realizar un aporte a lo que definimos prioritario. Ahora, por segunda vez, el Concejo Deliberante se paró en contra de la Salud Pública”.