¿Quién dijo que los chicos no leen? Escuchalos...

Aldana busca música de Chopin en la computadora, le da play, pone a grabar con el teléfono celular y empieza a leer un cuento fantástico de un autor que están estudiando en su clase de Prácticas del Lenguaje.

“Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos —recita con pausa, como desmenuzando cada palabra—; le llamaban la guerra florida.”

El cuento es “La noche boca arriba”, de Julio Cortázar. Aldana Aranda (14) lo eligió para la página web donde los alumnos de tercero primera de la Secundaria Nº 2 de Punta Alta suben los audiolibros que ellos mismos graban.

Fue idea del profesor de la materia, Christian Ortíz Córdoba (29), para combinar lo que aprendieron en el primer trimestre con un proyecto para la comunidad que incluya el uso de las nuevas tecnologías. Así que armó la página en Wix para que sus 22 alumnos carguen los audiolibros y cualquier persona pueda bajarlos o escucharlos on line.

“Está enfocada desde el aprendizaje basado en proyectos, que plantea que los chicos traigan al aula una problemática real de su comunidad y vayan buscando resolverla de la forma que ellos crean mejor”, explica el profesor.

“El proyecto es para las personas que no pueden leer, ya sea porque son no videntes, no tienen tiempo o no les gusta”, cuenta Navila Giménez (13), otra de las alumnas narradoras.

La página también contiene análisis de las obras leídas, todo parte de lo visto durante el primer trimestre, y está en progreso constante, porque la idea es que sigan sumándose lecturas de alumnos de otros cursos.

“Los chicos empezaron este año con Cortázar y fueron reconociéndose en algunos poemas y cuentos que los hacían pensar. Fue una búsqueda de ellos. Trajeron los cuentos leídos que el resto de los compañeros no conocía. El nivel de lectura es muy bueno. Imaginate mi cara cuando los escuché”, cuenta orgulloso el profesor.

Algunos alumnos ya conocían qué era un audiolibro, pero era la primera vez que los producían ellos mismos. Cada uno tuvo sus técnicas.

“Tenés que ir despacio y modular bien las palabras para que las personas entiendan y vayan entrando en la trama del cuento”, explica Aldana. Su narración dura 28 minutos.

Navila leyó “Carta a una señorita en París”. Lo grabó muchísimas veces: “Es que en la habitación de al lado estaba mi hermano viendo la televisión y haciendo mucho ruido. Hasta que quedó”, cuenta.

Sofía Breard (14) se encerró en el auto de su papá para leer y registrar tranquila su lectura del cuento “Los amigos”. Y la experiencia le encantó. “Cuesta leer. Antes no le encontraba interés. Tampoco había encontrado un libro que me gustara. Ahora sí, leo novelas juveniles que me sugiere la bibliotecaria de la escuela”, asegura.

“El que no le gusta leer es porque no encontró el libro indicado —concluye Aldana—. Compartir esta pasión por los libros con la comunidad es muy emocionante.”

Los compañeros restantes son Agustín Aveldaño, Bruno Barrera, Tomás Cruz, Mailén Galián, Lisandro Lamas, Macarena Leal, Lucio Lucero, Abril Mardones, Antonella Martínez, Cristian Millán, Melina Miller, Alma Roldán, Jorgelina Romero, Sasha Salazar, María Silva, Franco Soria, Mercedes Tolaba y Gonzalo Vega.

La biblioteca

En la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 2 “Fermín González Ancalao”, del barrio Albatros 27, también funciona una biblioteca escolar y popular; es decir que puede ir cualquier persona que sea socia. “Sacamos un hotsale estos días para que todos se puedan asociar con una cuota más accesible”, contó la bibliotecaria y también docente de Lengua, Yanina Pacheco.

La biblioteca ocupa un aula grande dentro de la escuela y el material de consulta es muy abarcativo, con los títulos más actuales y requeridos. Además, cuenta con un espacio de lectura para los más chiquitos. La escuela está en 25 de Mayo al 2.500 del barrio Albatros 27.