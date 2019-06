Nueva inversión en Alem, los mormones vuelven a Cabrera, licitan Dasso y cierran las listas

--Buen día, Juan María, estás siguiendo el Mundial femenino me imagino...

--Por supuesto, sobre todo porque incluyó un nuevo duelo con Inglaterra, pero te confieso que más allá de la Copa América se extraña el fútbol local.

--Y si... para mí también tiene otro gustito, por eso mejor vayamos a lo nuestro. ¿Empezamos con algo comercial?

--Dale, pero esta vez con algo positivo.

--Ok. Parece que “El Tero” sigue poniendo huevos en todos lados...

--Felicitaciones al impulsor de una de las cervecerías con más aceptación de Bahía y Monte. Ahora qué se trae entre manos.

--Una fuerte inversión en Alem al 700, donde hasta no hace mucho funcionó un conocido restaurante de pizza y pasta. El hombre de la cervecería con nombre de distrito neoyorkino abrirá un local de ese emprendimiento en unión con una franquicia local con nombre de ciudad italiana que se dedica a la venta de milanesas. Abrirá en un par de meses en un renovado inmueble que tendrá importantes cambio en su fachada y en su interior.

--Bien por “El Tero”, un empresario que la pone en tiempos difíciles. A propósito de inversión, a qué punto habrá llegado la malaria que el domingo pasado armaste un revuelo importante con el inicio del hotel cuatro estrellas y centro de convenciones Howard Johnson en Camino Sesquicentenario.

--¿Por qué lo decís?

--Porque al comentarlo no sabés la cantidad de gente que preguntó si necesita personal o se ofreció para prestar algún tipo de servicio a ese parador. Pero ya que estamos, me acuerdo que hace un tiempo viniste tirando data sobre el megatemplo mormón en avenida Cabrera. ¿En qué quedó el tema?



--Lo último que te comenté es que habían desistido de construir en Cabrera y Pilmayquén lo que será el mayor templo de ese culto en Sudamérica.

--Me acuerdo, y me dijiste que habían decidido hacerlo en el Camino de Circunvalación, frente a una concesionaria de autos de una conocida marca francesa.

--Así es, pero ahora te cuento que volvieron por la idea inicial, que ya cuenta con aprobación municipal y están negociando con la Cooperativa Obrera la compra del predio de 31 mil m2 para construir unos 5 mil m2 cubiertos. En realidad no es Cabrera y Pilmayquén porque los terrenos están en diagonal a la estación de servicio de la YPF y allí la calle se llama Luis Vera.

--Me imagino que se trata de una inversión importante...

--Ronda los 4 palitos verdes y en los próximos días habrá novedades. Con ese dinero, si es que todo llega a buen puerto, la Coope piensa en armar dos centros productivos en el predio que tiene frente al Parque Industrial, uno destinado a panificación y el otro a fiambres.

--Ya que estamos con esa zona de la ciudad. ¿Cómo van las obras en el autódromo?

--Me dijeron que siguen tal lo previsto y que la idea es largar la primera carrera en octubre, aunque algunos meses antes estarían en condiciones de comenzar con las pruebas. Pensá que en julio se viene otra inauguración de peso en esa zona de la ciudad: el Dow Center.

--¿Vendrá la gobernadora?

--Me dicen que comprometió su presencia. Seguramente ese mes también pueda habilitarse la gran planta depuradora de líquidos cloacales Primera Cuenca que se construye entre El Triángulo y White.

--¿Tenés alguna novedad en tal sentido?

--Que el jueves pasado estuvo visitando las obras el presidente de ABSA, Raffaele Sardella, pero su presencia pasó desapercibida. Por lo que pude averiguar los trabajos marchan bien y pronto Bahía dará un paso importante para comenzar a eliminar la contaminación de las aguas del estuario.



--Siguiendo con White, para cuándo la licitación de Dasso. Te pregunto porque se trata de una gran obra que cambiará buena parte de la historia whitense.

--Para julio. Ya se terminó todo el proceso previo y se valorizó la inversión necesaria. Para encarar esa tremenda autovía se necesitarán 170 millones de pesos, es decir, cerca de cuatro palitos verdes que serán costeados, en partes iguales, por el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto.

--¿Ahora qué falta?

--Que en los próximos días se junten Héctor y Miguelito y firmen el convenio final fijando la fecha de licitación. Iba a ser en junio, pero ahora me aseguran que será en julio.

--Una buena porque se trata de una obra vial muy importante, con varios carriles, colectoras, puentes peatonales, etc, a lo largo de un kilómetro y medio en el acceso a White.

--Tal cual, pero no es la única gran obra que se licitará en los próximos meses y que va a tener incidencia directa en Bahía.

--¿A qué te referís?

--Al gasoducto entre Vaca Muerta y Salliqueló, que luego, en una segunda etapa, seguirá hasta el norte bonaerense. Algunos dicen que será licitado en julio y otros en octubre, para comenzar rápidamente los trabajos. Se trata de una inversión que ronda los 800 millones de dólares.

--Esto es importante porque reafirma el rol de Bahía y la región en materia gasífera y apuntala la idea de exportar por Bahía el gas de Neuquén.

--Claro, todo esto en el marco de un proceso exportador que ya se inició días atrás con la primera venta de GNL y días atrás continuó en Puerto Rosales con el tercer envío de petróleo de Vaca Muerta a mercados extranjeros.

La rosca política sigue al rojo vivo

--Bueno, te cambio de tema. Estamos a horas del cierre de las listas y todavía no tiraste ningún nombre. Creo que ya es hora de empezar a terminar con el misterio...

--Dale, preguntame y yo te digo lo que tengo.

--Bien, empezá con la lista de concejales porque los principales precandidatos a intendentes ya se conocen, me refiero a Héctor por Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio), y Federico Susbielles por el Frente de Todos que encabezan la fórmula Fernández -Fernández en la carrera por la presidencia y Kiciloff–Magario en la Provincia.

--Ok. Por la lista de concejales que acompañará a Gay ya trascendieron algunos nombres y no se esperan grandes modificaciones. En primer lugar irá el actual secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni y luego le seguirán los actuales concejales Soledad Martínez y Marcos Streitenberger.

--Hasta ahí no hay demasiadas sorpresas, pero decime a quiénes tenés en el cuarto y quinto lugar.

--En el cuarto irá una mujer que pongan los radicales, en ese sentido habrá que ver a quién eligen Alvarez Porte y Tucat, pero atenti, la candidata propuesta deberá tener el visto bueno del intendente. Por el acuerdo que se logró entre el Pro, la UCR y la Coalición Cívica, los jefes comunales tienen derecho a vetar a quien no les guste. En este caso Héctor no quiere que se repitan algunas situaciones. Vos me entendés.

--¿Y el quinto lugar será para la Coalición Cívica?

--Sí, en ese lugar de la lista irá un muchacho que ya se ha venido desempeñando como concejal suplente en reemplazo de Connie Rivas Godio, me refiero a Carlos Antunes.

--Bien, pasemos ahora al kirchnerismo–peronismo. ¿Ya se puede hablar de nombres o está supeditado a si habrá o no primarias?

--Aquí el panorama no está para nada claro porque aún no se sabe qué hará Marcelo Feliú. Si bien está hablando con todos nadie sabe dónde jugará y te comento que hay bastante bronca por su indefinición.

--Es decir que hasta ahora no hay unidad dentro del peronismo...

--Exacto y encima el perfil marcadamente kirchnerista de las listas terminaría favoreciendo a Cambiemos, por lo menos en Bahía y la Sexta. Hay algunos que señalan que Sergio Massa, el jueves pidió que Feliú sea el candidato a intendente en Bahía pero le dijeron que no, que vaya a las paso, porque no pueden bajar de un plumazo a alguien que hace mucho viene bancando los trapos del kirchnerismo en la carrera a la intendencia, es decir, Federico Susbielles. Ojo, esto no lo pude confirmar, pero me lo dijo más de uno.

--¿Susbielles quiere ir a las primarias abiertas con Feliú?

--Dicen que se tiene mucha confianza. Si esto ocurre se definirá el futuro capo del peronismo local, por más que en octubre no gane la intendencia, y el que pierda la interna quedará en el camino.

--¿Puede pasar que Feliú no vaya con nadie y termine siendo una especie de vecinalismo local?

--No lo descartes, de hecho poco a poco él sólo se va ubicando en ese espacio.

--¿De la región tenés algo? ¿Cómo arranca la última semana previa a la presentación de listas?

--Con pocos aires de cambio. La gran mayoría de los intendentes de la región va a ir por la reelección. Sobre 14 -contando a Bahía y a los distritos más cercanos-, 7 ya confimaron, 2 están a punto de hacerlo, otros 2 están dudando y apenas 3 anunciaron que dejan el sillón. Antes que me preguntes: los que van son Marcos Fernández, de Monte Hermoso; David Hirtz, de Adolfo Alsina; y Carlos Berterret, de Coronel Pringles. Aunque, te aclaro, los dos primeros no van por la “re” pero igual apuntan a ocupar cargos electivos: Fernández, a concejal, mientras que Hirtz buscará un lugar en la lista seccional de Cambiemos.

--Por lo que estuve leyendo en estos días, uno de los atractivos de las elecciones municipales en la zona va a ser la reedición de algunos duelos interesantes.

--Así es. A priori, hay tres para seguir de cerca: Sergio Bordoni (Cambiemos) y Gustavo Trankels (PJ), en Tornquist; José Luis Zara (Cambiemos) versus Ricardo Curetti (PJ), en Patagones; y Carlos Bevilacqua (Acción por Villarino) y Patricia Cobello (PJ), en Villarino.

--¿Y a nivel seccional cómo estamos?

--En Cambiemos la única inamovible es Nidia Moirano; de ahí para abajo está todo en discusión.

--¿Nombres?

--¿Al día de hoy? El puesto 2 sería para Andrés De Leo, el 3 para Julieta Centeno y el 4 para David Hirtz, actual intendente de Adolfo Alsina. Pero te aclaro que no descarto la aparición de algún tapado o tapada que responda a algún jefe comunal fuerte del espacio.

--¿Y por el lado del Frente de Todos, ya que estamos con las nuevas denominaciones electorales?

--La rosca está al rojo vivo. El viernes se constituyó la Junta Electoral, con fuerte presencia tanto de referentes K como de los intendentes justicialistas. Te sumo un dato: uno de estos últimos es Néstor Álvarez, el exintendente de Guaminí.

--¿Cómo viene la mano?

--Los intendentes apuntan a meter candidatos propios en los primeros lugares de todas las listas seccionales. Alegan que, como no tuvieron ni voz ni voto en la elección de la fórmula Kicillof-Magario, lo mínimo que pueden concederles es esa posibilidad.

--¿Y del lado de los armadores K?

--Por ahora no aflojan. “Los votos son de Cristina, los candidatos los elige Cristina. Es así de simple. Que los intendentes se olviden de meter mano en los dos primeros lugares. Además, Axel tiene que estar rodeado de gente del palo”, repiten.

--¿Nombres para la lista seccional?

--Por el lado del kirchnerismo suenan el dirigente de Tres Arroyos y exsenador Roberto Fernández y la camporista bahiense Desiré Cano, pareja de un íntimo amigo de Máximo.

--¿Y por el lado de los intendentes?

--Alfredo “Pichi” Fisher, intendente de Laprida; Marcelo Santillán, de Adolfo Gonzales Chaves; y el propio Néstor Álvarez. El lapridense tiene como padrino al jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y los otros dos a Martín Insaurralde.

--¿Son nombres confirmados?

--Para nada. De hecho, ni siquiera está claro quién va a tener la última palabra en el armado. Algunos afirman que el diputado provincial Carlos Moreno, exfuncionario y amigo de Néstor y Cristina, es quien maneja la lapicera en la Sexta. Sin embargo, varias de mis fuentes me aseguraron en la semana que no es tan así; es decir, que “Cuto” va a tallar en la decisión, pero no más que Máximo o el propio Kicillof.

¿Es cierto que a Onildo lo “corrieron” del sur?

--Bueno, mientras vamos pidiendo el segundo café pasemos al escándalo del juez Onildo Stemphelet y sus consecuencias. Me imagino que te diste una vuelta por los tribunales...

--Ni hablar. Todos hablaban del tema en los pasillos. Me crucé con varios colegas de Onildo y algunos reconocieron sentir “vergüenza ajena” porque este tipo de situaciones empaña la imagen de toda la institución.

--Claro. Más allá de si en el lugar había trata de personas o explotación sexual o si era o no una casa de citas, lo concreto es que, como siempre se dice, el magistrado judicial tiene que tener un comportamiento irreprochable desde el punto de vista moral: ser y parecer.

--Exacto. De hecho el reglamento de disciplina judicial habla de “decoro”, “dignidad del cargo” o “afectación del prestigio del Poder Judicial”. Lo que también pude saber es que en su “foja” hay algunos otros “antecedentes”, por citarlos de alguna manera. Y no solo cuando formaba parte del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

--¿Tengo entendido que antes de ser nombrado como juez en Bahía estuvo en Tres Arroyos?

--Así es. Fue secretario de la Defensoría Oficial en esa ciudad y desde allá me llegaron algunos comentarios, pero no los pude confirmar. Sí me enteré que en la década del ‘90 estuvo cumpliendo funciones en el municipio de Tolhuin, en Tierra del Fuego, y algunos viejos caminantes de los pasillos de Estomba 34 me aseguran que para estas latitudes se vino “corrido”.

--¿”Corrido”?

--Sí. Me comentan que “se habría mandado algunas macanas” con el manejo de una caja chica y que cuando “saltó todo” aparentemente partió raudamente. El lío tuvo tanta repercusión que algunos afirman que llegaron a hacerle un piquete en su casa y que incluso la fuerte reacción terminó con un perro de su propiedad muerto.

--¡Mirá vos! Lo que no me termina de quedar en claro es por qué denunció lo que denunció. No le convenía quedarse callado, decir que había extraviado la tarjeta de crédito y listo...

--Es lo que nos preguntamos todos. Se supone que en la desesperación se comunicó con alguna autoridad policial -a la que conocería por su función- y le mandó un patrullero para cubrir la emergencia, aunque nadie reparó en que todo debía quedar “bajo cuerda”, por decirlo de alguna manera. Me dicen que los dos vigilantes que fueron al lugar no lo reconocieron como juez. Él, en principio, se identificó solo como Stemphelet. Si hubiera dicho “Onildo” capaz que lo relacionaban, porque no es un nombre común.

--¿Y así avanzó el sumario?

--Sí. Igual hay algunas cosas que no cierran, como por ejemplo que el superintendente de la policía -en ese momento el comisario mayor Gustavo Maldonado- dice que no estuvo al tanto del caso hasta que el otro día salió a la luz. Y parece que tampoco avanzó la investigación que se tramitaba en la fiscalía, porque casi un mes después, con el caso ya en estado público, “se movió”.

--¿Querés decir que la causa estuvo cajoneada?

--Mmm...No quiero decir nada, mejor.

--Y ahora, ¿cómo la puede sacar?

--Está complicado, más allá de la licencia de 90 días que le impuso la Corte provincial, medida que es de rigor en estos casos. De hecho hay un antecedente con otro juez de Ejecución Penal bonaerense que puede tener algunas semejanzas.

--¿Cuál?

--El del doctor Luis Esteban Nitti, de Dolores, a quien la gobernadora Vidal le aceptó la renuncia hace poco más de un año, cuando estaba suspendido y al borde de la destitución en un jury. Nitti protagonizó un escándalo el 22 de febrero de 2017 en Mar del Plata. Fue detenido en un control de alcoholemia positivo, luego de pasar un semáforo en rojo. Y dicen que llegó a amenazar a los agentes de control urbano.

--Para colmo leí en “La Nueva.” que está tildado de “garantista”, situación que poco agrado le causa al vecino de a pie.

--Sí. Está en un área sensible, porque su función es resolver situaciones de libertades anticipadas de presos ya condenados y muchos de los beneficios que otorgó fueron revocados en instancias superiores. Y algunos con polémica.

--¿Por qué?

--Hay un caso puntual, bastante reciente: el de Daniel Cartes Jara, quien, pese a tener sobre su lomo 18 condenas y ser declarado reincidente 10 veces, fue dejado en libertad por Stemphelet, a partir de “un error” en la interpretación de la ley.

--¿?

--En la última sentencia, a 11 meses de prisión, le otorgó tareas comunitarias cuando no debía hacerlo. Ese beneficio se da en casos de penas de 6 meses o menos de prisión efectiva, pero él la aplicó en una sanción mayor (11 meses) cuando el reo, en realidad, estaba a 6 meses de agotarla.

--Es una cuestión técnica, pero evidentemente la pifió.

--Sí. Así al menos se lo hicieron notar la Cámara Penal, primero, y Casación, después.

--Bueno, mejor paremos acá porque se hizo tarde y hay que festejar el Día del Padre.

--Sí, vayamos a celebrar como corresponde. Un gran saludo a todos los padres en su día. Nos vemos el próximo domingo.