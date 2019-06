El emocionante video que una puntaltense grabó con su papá

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Un video emocionante dedicado a su padre logró Dana Salguero, la cantante pultantese que reside actualmente en Xalapa, (Veracruz, México).

El clip fue grabado con el pianista Víctor Volpe y su padre Ricardo Salguero y fue estrenado hoy en las redes sociales, en el marco del Día del Padre. Se trata de la canción “Nada”, un tango súper emocionante y conocido por la mayoría.

“Éste video para mi fue muy emocionante y fuerte hacerlo. Llevaba dos años fuera del país, y regresar a mi casa natal conlleva a reencontrarme con mi parte más arraigada y profunda. Si bien, uno va creciendo y va mutando junto a otras culturas, nuevas familias y amistades, llegar a casa, con los “tuyos” y tu lugar. Es fuerte y hermoso. Caer en la cuenta, de que tu casa, tu calle, tus amigos, la familia. Todos han estado ahí, y tu lugar también”, aclara Dana desde México.

“Fue muy reconfortante para mí regresar a casa y sentir que aún existe ese lugar para mí, más allá de que no esté mi presencia física allí. Y cuando hablo de “lugar” me refiero a algo un poco más profundo que el espacio estructural. Lugar Hermoso por cierto, lleno de amor y personas maravillosas. Así que con todo eso me encontré cuando hice ese video. Significa entonces para mi: reecontrarme con mis raíces, con mi lugar y mis afectos más profundos que también fueron transmitidos por y para la música. Mucho de lo que esté haciendo con mi música, es por y para mis afectos más cercanos. Ellos me impulsan a caminar cada vez mas lejos. Esa seguridad, me la dio mi hogar”, aclara.

—¿Qué te dijo ti papá cuando le dijiste de grabar juntos una canción?

—Lo primero que me dijo fue: “¿Yo?, ¿Vos decís?”. Y sus ojos brillaron. Con mi viejo nos entendemos mucho, con muy pocas palabras. Enseguida sacó su carpetita con letras de tango y empezamos a elegir que íbamos a interpretar.

—¿Siempre le gustó cantar?

—Mi papá es un aficionado del tango, desde chiquita me los cantaba “Quien fue el raro bicho, que te ha dicho che pebete. Que llego el tiempo del firulete”, son frases de tangos que siempre se entonaron en casa. Desde que me fui de Argentina, mi papá, a sus 70 años se animó a comenzar a tomar clases de canto grupales en La Estación Solier de Punta Alta, con Víctor Volpe. Un valiente. Lo admiro muchísimo. Por Skype mi viejo me iba mostrando lo que iba aprendiendo. Y mi vieja me iba mandando videos de las juntadas y peñas dónde se juntan con sus compañeros a cantar. Siempre lloré con eso. De emoción. Nada más lindo que sentirte conectado con tu familia a distancia y saber que comparten la misma pasión.

—Para quienes no saben ¿podés contar brevemente dónde fue grabado y qué significa en la cultura puntaltense?

—La Estación Solier, es una estación de tren que funciona como centro cultural. Queda a la vuelta de la casa de mis abuelos. Ahí siempre fuimos a hacer distintas actividades. Hoy va mi viejo a aprender tango. Y ahí siempre realizan actividades como las muestras de alumnos a fin de año.

También, pueden ir a conocerla tiene muchas cosas a modo de museo que pueden aprovechar para ver. Me encanta. Es la casa del tango de mi ciudad natal.



—¿Cómo llegó el pianista Víctor Volpe al proyecto?

—Volpe llega al proyecto en primer lugar, porque es el profesor de mi papá, y sabía que si lo invitábamos, mi padre, que es amateur del canto se sentiría más cómodo. Cuando grabé por primera vez, también fue así. Mi profesor Gustavo Von Holtun se metió al estudio conmigo a grabar “No Me Olvides” de Abel Pintos, un videoclip que grabamos en Bahía y Pehuen Có . Además, desde niña tuve muy presente que Victor Volpe es un genio en el tango, un maestro con mayúscula. Me parecía muy atinado que pudiera participar con nosotros. Fuimos a su casa, se lo propusimos y se copó. Un genio. Un placer para nuestros oídos y un honor.

Aprendiendo y progresando

Actualmente Dana vive en Xalapa (Veracruz, México). Allí suena muy buena música todo el tiempo y los foros son exquisitos.

“Pulsa mucho el jazz y el folclor veracruzano. Yo me encuentro estudiando música, perfeccionándome en jazz, en canto, instrumento y composición. Y produciendo mis próximos lanzamientos con equipo de producción y dirección xalapeña”, aclaró Salguero.