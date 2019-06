El basquetbolista que calmó su hambre ganador con el ascenso de Villa Mitre

Si hubo un jugador de bajo perfil en cancha entre los que tuvieron mayor participación en el ascenso de Villa Mitre a la Liga Argentina, ese fue el alero Franco Amigo.

El equipo tricolor sintió su ausencia cada vez que se fue por faltas. Es un jugador con gran despliegue físico que lo vuelve sólido en defensa. También, capaz de aportar puntos en los momentos críticos del juego.

“Siempre fui un jugador de equipo que hace lo que haga falta para ganar. En un equipo donde todos pueden ser figura por ahí me tocó más asumir otro rol para sentirme útil. En mis funciones estaba la de defender a los rivales más importantes, aportar energía y tomar algún tiro que me quedara. Ahí estuvo la clave: que cada uno se sintiera importante en lo que podía aportar, tal vez relegando protagonismo ofensivo”, explicó Amigo en una entrevista al semanario La Opinión de San Pedro, su ciudad de origen.

Amigo reveló el significado y el alcance que, en lo personal, tuvo el ascenso logrado por el equipo tricolor en la instancia semifinal del Torneo Federal.

“Jugar en la Liga Nacional fue un logro inmenso en lo personal, pero en este caso me tocó ser protagonista y conseguir un ascenso cuando hacia un tiempo que no conseguía ninguna satisfacción en el basquet”, indicó, en relación también a su paso y debut en la Liga Nacional con Bahía Basket (temporada 2013-14).

También analizó la serie con Zárate Basket, equipo al que Villa Mitre le ganó la serie semifinal por 3 a 0.

“Creo que fuimos más equipo. Ellos tenían muy buenos titulares pero no tanto en el banco. Nuestra rotación fue mejor además de que en la cancha se vieron algunas discusiones entre ellos e incluso con el entrenador. Cosa que no debe pasar ya que es una demostración de impotencia. Fuimos contundentes en cuanto al juego y supimos cómo jugar de visitante en el tercer punto”, dijo.

Por último, si bien expresó su deseo de continuar y afrontar el desafío tricolor en la nueva categoría, el alero puso en duda su continuidad.

“Jugar la Liga Argentina se me haría muy complicado porque ya es un nivel más profesional y no sería compatible con mi trabajo. Por otro lado es un premio que conseguimos en cancha, es la única liga que me falta jugar y obviamente que ganas tengo. Sería coronar el ascenso”, dijo.

Se decide el rival

Luego de la polémica por el intento de jugarlo sin público visitante por parte del A.Pre.Vi.De., esta noche se enfrentarán en el quinto partido Lanús y Central Entrerriano (Gualeguaychú), por el ascenso a la Liga Argentina.

El encuentro, válido por la llave semifinal del Torneo Federal que queda por definir, se jugará en el estadio Antonio Rotilli desde las 21. Dirigen José Zweiffel, Marcelo Pérez y Ariel Mukdsi, mientras que el comisionado técnico será el medanense Néstor René Schernenco.

El ganador de este partido se convertirá en rival de Villa Mitre en la final de la temporada, prevista al mejor de 3. La serie comenzará el martes próximo en el estadio José Martínez, ya que el elenco bahiense tiene desventaja deportiva con ambos.