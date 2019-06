Seguiría su carrera en Belgrano de Córdoba

El bahiense Federico Mancinelli se despidió de Huracán tras 7 años

12/6/2019 | 16:49 |

"Me toca el momento de decir adiós, no de la manera que me imaginaba pero sí con la tranquilidad de haber dejado todo en cada momento", escribió el jugador surgido en Tiro Federal.