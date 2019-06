Investigan nueva denuncia contra Marcos Teruel por abuso sexual

Una mujer denunció que fue abusada por Marcos Teruel cuando tenía 19 años en un domicilio particular luego de haberse encontrado con el hijo del cantante de Los Nocheros, y otras dos personas en un local nocturno en el verano del 2014, informaron fuentes judiciales.



La denuncia fue radicada en la fiscalía 1 de la Unidad de de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Sergio Obeid, quien tiene a su cargo además la investigación de la denuncia de abuso contra Teruel a una niña de 10 años, realizada en abril pasado por la madre de la menor



Obeid citó a Teruel para el próximo miércoles para esta nueva imputación que es por abuso sexual con acceso carnal, mientras que su amigo Gonzalo Isaac Farfán, también mencionado en la denuncia, será indagado al día siguiente por exhibiciones obscenas.



Según consta en la denuncia a la que accedió Télam la mujer se encontró con Teruel, Farfán y un tercero -amigo de ellos- en un local nocturno.



Desde allí, los cuatro se trasladaron a una fiesta en un domicilio particular y luego a un bar donde estuvieron poco tiempo, tras lo que fueron al domicilio particular de Teruel.



La víctima relató que se encontraba en una habitación de esa vivienda manteniendo relaciones sexuales consentidas con el tercero de los presentes, cuando imprevistamente ingresó Teruel y la penetró.



El hombre con quien mantenía el encuentro sexual consentido, se retiró de la habitación y posteriormente lo hizo Teruel.



La denunciante se encontraba todavía en estado de shock, cuando ingresó Farfán totalmente desnudo y, al ver el estado de la mujer, se retiró.



Esta denuncia radicada contra Teruel es posterior a la que en abril pasado realizó la madre de una adolescente de 16 años, por el abuso contra su hija cuando tenía 10 años.



En este caso el acusado aprovechó que la niña frecuentaba su casa para vulnerar su integridad.



Teruel permanece detenido, con prisión preventiva, e imputado por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas, en dos hechos, y abuso sexual con acceso carnal, también en dos hechos, en concurso real.



Tras la denuncia de la madre de la menor, se conocieron varios audios en los que se lo escucha a Teruel admitir el hecho, pedirle perdón a la víctima y rogarle que no lo denuncie, además de aceptar que le atraían "las nenitas".



Por este caso, Mario Teruel se alejó temporalmente del reconocido conjunto folclórico Los Nocheros, que integra junto a su hermano Kike, su otro hijo Álvaro, y Rubén Ehizaguirre.



La semana pasada, en un allanamiento que se concretó en la vivienda del músico, en el marco de la causa que se abrió por Marcos Lautaro Teruel, los investigadores hallaron plantas de marihuana, que fueron secuestradas. (Télam)