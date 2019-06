Fórmula 1: Ferrari apelará la sanción a Vettel en el Gran Premio de Canadá

Tal como se rumoreó tras la culminación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, celebrado en la víspera en el circuito Gilles Villeneuve, el equipo Ferrari confirmó que apelará la sanción que recayó sobre Sebastian Vettel, ganador en pista de la competencia.

Si bien el reglamento deportivo no contempla refutar la decisión de los comisarios deportivos durante la competencia, desde Maranello esperan que se revea la decisión de otorgarle 5 segundos de penalidad al alemán, que derivó en la victoria del inglés Lewis Hamilton

"Desde nuestro punto de vista, Seb no pudo haber hecho nada más que lo que hizo, razón por la cual decidimos apelar la decisión de los comisarios. También creo que tuvo la suerte de poder mantenerse en la pista y no vi ninguna intención en lo que hizo; estaba al frente de la carrera y trató de mantener su posición, me parece bastante simple", comentó Mattia Binotto, jefe de la Scuderia.

“No estamos de acuerdo con la decisión de los comisarios deportivos, aunque creo que cada uno de nosotros puede tener su opinión. El público después de la carrera se ha expresado claramente, y creo que muchos de ellos se han sentido decepcionados por el incidente. Creo que ha habido otras situaciones similares en el pasado que no fueron juzgadas por los mismos criterios", agregó.