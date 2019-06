“Es más fácil cocinar hamburguesas que jugar al fútbol”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

¿Quién es el jugador en actividad con más edad de la Liga del Sur?

“Yo”, dijo Germán Carnota con total seguridad, aunque después repasó mentalmente otros nombres de futbolistas longevos o veteranos que son parte del campeonato local y sus dudas se multiplicaron instantáneamente.

Aunque frente al registro de La Nueva, el lateralista de Bella Vista, quien actuó en todos los puestos de la defensa, se quedó sin chances de ilusionarse con que haya uno más “viejo” que él. El “Oreja” es el único jugador de la Liga nacido en 1977. El 1 de diciembre cumplirá 42 años.

“No lo digas muy fuerte, que no escuchen los más chicos”, me pidió Germán antes de iniciar la nota en la tribuna principal (Ignacio Nicolás) del estadio albiverde, justo arriba del vestuario local, al que seguían arribando sus compañeros para empezar con la primera práctica semanal.

“Más allá de las cargadas, que están todo el día diciéndome viejo o abuelo, es un orgullo estar pleno físicamente y que hoy pueda seguir jugando a este nivel. Como no tuve ni tengo lesiones que me compliquen la vida, disfruto, y con muchas ganas, del privilegio de seguir practicando este deporte que tanto me gusta”, relató quien lleva 25 años ininterrumpidos en Primera división.

“La semana pasada vino la categoría 2002 a hacer fútbol con el plantel superior, chicos al que les llevo el doble de edad. Imaginate las cargadas. Machain me repetía que yo podría ser el padre de ellos, pero algunos pibes, osados e influenciados, me miraban y me decían: `hola abuelo'. Me reí, me divertí, como siempre lo hice a lo largo de mi carrera. En Bella Vista siempre hubo buena onda y excelentes vestuarios”, agregó.

—Muchos futbolistas que piensan en el retiro suelen argumentar: “voy a seguir jugando hasta que me den las piernas”. A vos, ¿la derecha y la izquierda te responden como siempre?

—La rodilla derecha se me llena de líquido (sinovial) y se me está complicando hacer fútbol. Cuando sos joven te recuperás rápido, pero a esta edad el dolor es más traumático y la etapa de recuperación siempre más larga.

—¿Hay fecha de vencimiento?

—Voy viendo día a día, no me pongo metas ni limites. Sé que mucho no me falta, pero no pienso en el retiro para no hacerme la cabeza. Todavía tengo ganas de venir a entrenar, de compartir con los pibes, de quedarme a tomar mate en la utilería, de sentir ese olor característico de vestuario con el que crecí y que tengo impregnado en la piel. Estoy seguro que eso sí lo voy a extrañar.

“Son tantos años que ya me acostumbré a esta vida. Cuando me retire, seguramente sentiré ese vacío de salir a las corridas del trabajo para ir a entrenar. Me va a costar, sobre todo cuando a las 4 o 5 de la tarde esté en cualquier otro lado y no en el club o en el estadio. Lo debo ir asimilando, buscarle la vuelta para no sufrir. Me gusta mucho el deporte, así que después del fútbol me veo involucrado en alguna otra actividad o disciplina.

—¿No vas a seguir ligado al fútbol?

—No sé. Me ofrecieron vincularme a la dirección técnica, pero no estoy convencido. No me veo como entrenador, ni de mayores ni de menores. No me picó el bichito de dirigir como a otros, por eso pienso en otra cosa. La sensación que tengo ahora, la de estar adentro de una cancha, es difícil de reemplazar con la de estar al lado de la línea de cal dando indicaciones. No lo descarto, pero hoy no me veo como DT.

—De algo no hay duda: Carnota merece su partido despedida...

—No sé, me da vergüenza. Ese día voy a hacer la gran Arriagada, no voy a venir... (risas).

Mente prodigiosa

—¿Te acordás el día del debut?

—Sí, en 1994, contra Tiro en cancha de Comercial (20 de agosto, por el torneo Promocional). Nuestro técnico era el Laucha Jorge Recio y yo tenía 16 años. Jugué de titular, de “4”, y perdimos 2-1. Me acuerdo que había terminado el Mundial de Estados Unidos y en Bella Vista apremiaban los problemas económicos. Algunos jugadores mayores habían decidido irse y debido a eso empezamos a jugar los pibes del club.

—Un cuarto de siglo jugando sin parar en Primera división. No cualquiera se da ese privilegio...

—Nunca le aflojé. En 2008 me fui a reforzar a Ferroviario de Coronel Dorrego, pero antes y después firme en Bella Vista. Tuve la suerte de no sufrir lesiones graves, y siempre me consideré un jugador fuerte de físico y con salud.

—Marcaste 5 goles en Primera. ¿Te los acordás a todos?

--En la Liga fueron 4: dos a Tiro, uno a Sporting y uno a Olimpo. El otro fue de penal, por Copa Argentina, frente a Villa Mitre. ¿Cuál recuerdo más? El que le hice a Tiro, que venía de ser campeón. Fue de cabeza y ganamos 1-0 (22 de julio de 2013).

“Me acuerdo que era un día de perros (hacía un frío tremendo y por momentos lloviznaba), ¿entonces quién iba a convertir el único gol? Ja, ja... Priore tiró el córner y metí la cabeza. Cuando vi que la pelota entraba, no lo podía creer. Nosotros estábamos muy mal, peleando el último puesto”.

Ese día, el título de la crónica de “La Nueva. “fue muy original y Germán lo recordó: “Decía: ‘Carnota aprovechó el día y le mojó la oreja a Tiro’. Tengo el recorte, eso fue espectacular”.

Como hizo Palermo con el arco de Boca, Carnota también quiere llevárselo de recuerdo. En la Loma, todos sus goles fueron ahí.

—Las otras conquistas, ¿fueron todas en la “Loma”?

—Sí, y curiosamente en el mismo arco, el que da a calle D' Orbigny. Incluso a Tiro le hice uno de la mitad de la cancha. Despejé largo, la pelota se le escapó al arquero, creo que era Mauricio Díaz, y entró pidiendo permiso.

"Dejé todo por este club, no me puedo reprochar nada"

—¿Cuántos hijos tenés?

—Dos: María Sol (16 años) y Luciano (13).

—¿Con la nena no te cargan en el club?

—No, la mayoría no sabe la edad de mi hija. Se van a enterar ahora, con esta nota. ¡Lo que me espera...!

—¿Qué es más fácil: cocinar hamburguesas o jugar al fútbol?

—Cocinar hamburguesas. Lo hago desde hace 20 años, en el Big Six. Un domingo, para el día del niño, cociné 400 hamburguesas; récord absoluto. Eso sí, terminé destruido y dormí como 12 horas seguidas.

Desde hace varios años, en la Loma, una bandera verde y blanca con los rostros dibujados de Rodrigo Palacio, Pablo Arriagada y el Gula Martín Aguirre es la que oficia de estandarte sobre el alambrado que da a calle D' Orbigny.

—¿Sabías que en ese “trapo” queda un lugar?

—(Interrumpiendo)... No, pará, no es el mío. Al lado de ellos sería una falta de respeto...(risas). Aunque en otra bandera, que cuelgan siempre atrás del arco de la entrada, está mi foto junto al “Pitu” Vogel. Y la leyenda es: “Eternamente gracias”. Te digo la verdad, no merezco semejante reconocimiento.

—Cuando te retires, ¿cómo sería tu bandera?

—Dos palabras estarían bien: compromiso y sacrificio. Dejé todo por este club, no me puedo reprochar nada.

La peor patada

"Se la di a Néstor Cisneros (Olimpo), en 2001. Fue un domingo a la mañana. Estaba caliente, me enganchó para un lado, para el otro, y lo atendí mal con un derechazo que llegó a destino. Sí, roja directa y estuvo bien”.

Sus presencias

471

Cotejos. Disputó Germán Carnota en la Primera de Bella Vista. Marcó 4 goles y sufrió 7 expulsiones.