"El que recuerda la heladera llena debe saber que los éxitos del pasado no garantizan los del futuro"

El precandidato presidencial del peronismo Daniel Scioli subrayó hoy que se siente "capacitado para ponerle punto final a la grieta", al tiempo que subrayó que "el que tiene el recuerdo de la heladera llena también tiene que saber que los éxitos del pasado no garantizan los éxitos del futuro".

"Me siento capacitado para ponerle punto final a esta grieta. Hoy hay una demanda de centro. Alternativa Federal no ha logrado consolidar su espacio, pero hay una idea que es muy interesante y tiene que ver con esa demanda que no quiere ni un extremo ni el otro", sostuvo el diputado nacional.

En diálogo con Radio Mitre, el exgobernador bonaerense evitó referirse a la fórmula del peronismo que integran Alberto Fernández y Cristina Kirchner, aunque advirtió que "hay que ser muy prudente en la expectativa".

"El que tiene el recuerdo de la heladera llena también tiene que saber que los éxitos del pasado no garantizan los éxitos del futuro", remarcó.

Aunque destacó la necesidad de hacer "unas gran PASO de la oposición", Scioli afirmó que reconoce "la ansiedad política", pero aclaró que "hay una ansiedad superior, que es la de la gente. Más allá de las especulaciones, si un dirigente hace una cosa u otra, en qué sector va a estar, la gente no puede esperar al 10 de diciembre y hay que trabajar para empezar a revertir" la situación del país.

En ese sentido, ratificó que debe haber "un gran acuerdo nacional" para "enfrentar la complejidad de los problemas" que afectan a la Argentina: "Una cosa es ser opositor y otra es ser irrespetuoso. Soy un opositor constructivo que busca, sin mezquindades ni egoísmo, llevar tranquilidad". (NA)