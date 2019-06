Turismo Nacional: Juan Pipkin quiere dar que hablar en Concordia

Una vez más, el bahiense Juan Pipkin (Cruze) se aseguró una inmejorable posición para batallar por la gloria en la Clase 3 del Turismo Nacional, que este fin de semana disputa la tercera fecha del calendario en Concordia (Entre Ríos).

El ex subcampeón de la divisional, 6° en el certamen a 31 puntos de José Manuel Urcera (New Civic), redondeó un gran trabajo al registrar el 3° tiempo más veloz en la prueba de clasificación, a 241 milésimas del “Poleman”, el cordobés Facundo Chapur (Focus).

En consecuencia, Juan, quien ostenta un 3° puesto como mejor resultado este año (en La Pedrera), acompañará al mencionado Chapur en la primera batería de la divisional, la cual se pondrá en marcha a las 10.

También formó parte de la sesión cronometrada el villalonguense Adrián Percaz (Focus), 18° en el campeonato con 35 puntos, de opaca labor en dicha tanda, tras encasillarse 22° a casi un segundo y medio de Chapur.

En consecuencia, el Paisanito largará 11° en la segunda batería, la cual tendrá partiendo en la posición de privilegio al campeón, último ganador, Leonel Pernía (Vento).

Previamente, en la divisional menor, el bahiense Sebastián Pérez (Onix) mejoró considerablemente lo hecho el viernes y quedó bien perfilado para cosechar buenos puntos en la final de mañana.

Más allá de una serie de toques y dibujos raros, Seba avanzó desde el noveno al quinto puesto en la primera serie ganada por Nicolás Posco (Kinetic), con lo que aseguró el 10° lugar de largada para la prueba central.

“El auto anda bien, pero no me dejó del todo convencido. Fue buena la serie, aunque me complicaron un par de toques que tuve (NdR: Miguel Ciaurro lo atendió en la primera vuelta). Pero pudimos avanzar y asegurarnos un lugar entre los diez para la final”, contó Pérez, ayer 17° en clasificación.

Por otra parte, en el primer parcial ganado por Gastón Grasso (Etios), a la postre el más veloz, completó un buen trabajo el pigüense Fernando Gómez Fredes (208), tras arribar a meta en el 8° puesto; ubicación que le acreditó el 16° cajón de largada para la final.

La actividad dominical se pondrá con las series de la Clase 3, las cuales se largarán a las 10 y 10:30, respectivamente. Luego, 12:30, irá la final de la Clase 2; en tanto que la prueba central de la Clase 3, se largará a las 13:30. Televisará TV Pública.