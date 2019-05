Tiene 78 años y violó 142 veces el arresto domiciliario

Un hombre de 78 años que había sido condenado por tenencia de drogas y gozaba de arresto domiciliario tendrá que volver a la cárcel porque salió del área de cobertura nada menos que...¡142 veces!

Si bien muchas de las salidas del área de control -a través de una tobillera con GPS- fueron por instantes, tres de ellas se registraron por más de 15 minutos, según consta en la resolución de la Cámara Penal, que confirmó la medida dispuesta por el juez de Ejecución Penal Claudio Brun, quien había ordenado revocar el beneficio.

Se trata de Andrés Abel Frías quien, pese a su edad, deberá completar la sanción penal en la cárcel de Villa Floresta.

A Frías lo habían detenido el 17 de marzo de 2016, en el marco de dos allanamientos que se dieron en los domicilios de Cipolletti 870 -el suyo- y Cipolletti 888.

En ambos lugares se secuestraron 140,3 gramos de cocaína fraccionada; 11,7 de marihuana y semillas y una planta de cannabis.

También fueron arrestados Sebastián Cao y una menor de 16.

Argumentos de la defensa

Luego de la medida dispuesta por el doctor Brun, la defensoría oficial, a través del auxiliar Juan Pablo Patrizi, apeló la medida ante la Cámara.

Los argumentos de la defensa fueron que las salidas de rango de Frías no fueron por ausencia de domicilio, que no respondía cada una de las llamadas del control -al activarse la alarma de la pulsera- porque es hipoacúsico y que nunca concurrió al juzgado porque no sabe leer las notificaciones.

Por otro lado, remarcaron la "especial vulnerabilidad que debe ser tenida en cuenta ante la rigurosidad que implicaría el encierro en una unidad penal".

Sin embargo, los camaristas Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou rechazaron esos argumentos y confirmaron que debe volver a prisión.

En principio sostuvieron que las salidas de Frías del espacio permitido "fueron múltiples", que tampoco dio una explicación clara de por qué la tobillera presentaba un corte (habría intentado quitársela) y que no está acreditado que no sabe leer -y nunca manifestó esa imposibilidad-, teniendo en cuenta que otras veces firmó las notificaciones con aclaración de su nombre.