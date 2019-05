La siembra agroecológica, una alternativa productiva en Coronel Suárez 

La producción agroecológica, una práctica que se está expandiendo lentamente y aplicando en distintos puntos del país, continúa ganando adeptos en el sector agropecuario del territorio de Coronel Suárez.

A nivel país, esta modalidad está en pleno crecimiento gracias al asesoramiento profesional, derribando algunos prejuicios o preconceptos En la actualidad, se estima que unos 150 productores ya están trabajando sin aplicar productos químicos ni utilizar paquetes tecnológicos.

En total, son 13 municipios los que participan del programa, con unas 85 mil hectáreas destinadas a la producción.

En Coronel Suárez, el titular del área de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Pablo Miracca, mencionó que “estamos satisfechos porque se están cumpliendo las consignas del programa Agroecológico Municipal, que comenzó a ejecutarse en mayo de 2017 y en el cual, de a poco, se van viendo los resultados”.

También recordó que este municipio adhirió a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología y que se ha conformado un grupo de productores en Coronel Suárez que ha contratado los servicios del ingeniero Carlos Anzorena, especialista en agroecología, para que periódicamente realice recorridas por los campos que llevan a cabo este tipo de producción.

En ese sentido, Anzorena aseguró que cada vez más productores se van sumando a esta modalidad.



Carlos Anzorena y Juan Pablo Miracca.

“Hacemos un diagnóstico inicial, analizamos los lotes y la historia del establecimiento en materia productiva. Además, los chacareros nos cuentan si han tenido inundaciones y qué lotes han rendido más”, dijo.

Una vez realizada la recorrida exhaustiva en donde se analizan los recursos, el suelo, la actividad productiva, se fijan los objetivos a un plazo mínimo de 10 años.

“El único objetivo no es maximizar la renta, sino que debe pensarse también en la calidad del producto y en contribuir al medio ambiente. Un cultivo ecológico no aplica tres veces herbicidas ni fungicidas ni fertilizantes nitrogenados. El producto no tiene la carga de agroquímicos y es más sano. Podemos dar respuestas en el corto plazo, pero a su vez apuntamos a un cambio de aquí a 15 o 20 años”, explicó. (Agencia Coronel Suárez).