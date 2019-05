Las calles de Bahía por su verdadero nombre

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

¿Darragueira o Darregueira? ¿Beruti o Berutti? ¿Pérez o Pírez? Son algunas de las dudas que los bahienses tienen a la hora de mencionar algunas de las calles.

Lejos de aclararse con el tiempo, en muchos casos las chapas identificatorias y los datos contradictorios se encargan de mantener esa discusión.

Los cambios

Al menos los nombres de tres calles debieron ser corregidas por ordenanza municipal, ya que su designación, equivocada, provenía de normativas oficiales.

Es el caso de Leónidas Gambartes, nombre correcto, originalmente mal llamada Gambaretes. Gambartes fue un prestigioso artista plástico, nacido en Rosario y fallecido en 1963.

Algo similar ocurrió con Lino Enea Spilinbergo, así escrito mediante una ordenanza que ignoró la conocida regla m-b y luego debió aplicarla.

El tercer caso es el Nicolás Pírez, designación corregida en 1995 porque en principio fue Pérez. Pírez, apellido correcto, fue uno de los civiles firmantes del acta fundacional de nuestra ciudad. De profesión comerciante, fue pulpero y un adelantado al implementar un food-trucks: un carrito móvil donde vendía comida y atendía en diferentes puntos del fuerte. La culpa de tener dudas sobre como se escribe su apellido es consecuencia de su propia letra, plagada de garabatos y de difícil grafía.

Las dudas de todos

Darregueira (José) es la manera adecuada de escribir este apellido. O no. Porque los documentos existentes dan como cierta también la acepción Darragueira, por lo cual ninguna de las dos está mal. El nombre oficial utiliza la e en la segunda sílaba.

La calle Paso (Juan José) es con una “s” aunque el apellido del prócer es Passo, según indican sus descendientes. Antonio Beruti -el que repartió cintas el 25 de mayo de 1810-- firmaba con una t y así se escribe la calle que lo evoca. Sin embargo (siempre hay un pero), el apellido original era con doble tt.

Pilmaiquén se acepta con dos “i” latinas, Gregorio es La Madrid y no Lamadrid y Luis Piedra Buena no es Piedrabuena.

Curiosidades

En el barrio San Cayetano son paralelas Estrada y Mallea. Estrada es en realidad Ezequiel Martínez Estrada, el reconocido escritor. Mallea es por Narciso, médico y uno de los primeros directores del hospital Municipal. Su hijo Eduardo, destacado escritor, no tiene calle asignada.

Alsina es por Valentín --dos veces gobernador de Buenos Aires-- y no por Valentín, su hijo, también ex gobernador y vicepresidente.

Caronti es Felipe, destacado vecinos, y no su hijo Luis, ex intendente municipal. Casanova es Eliseo, escribano bahiense, y no su hijo Haroldo, ex intendente, que tiene su propia calle.

Manuel De Molina tiene calle con nombre modificado (Manuel Molina) y esa simplificación se trasmitió a su nieto, Juan Molina.

La cortada Vergara es por José María, hermano de Valentín, ex intendente municipal y gobernador. Valentín tiene una colectora en el camino de circunvalación.

Hay más historias. De La Cuesta, en el barrio Palihue, no se llama así por su pendiente sino por ser el apellido del teniente coronel Manuel. La primera arteria con ese nombre fue cambiada luego por León de Iratea pero otra calle del mismo barrio recogió el nombre.

Un detalle final

En Bahía Blanca se mencionan de manera particular a algunas arterias. Newton es Neuton; Humbold es Umbol, Brown es Bron y O'Higgins es oijins.

Y claro: Yrigoyen es con Y pero el apellido original del dos veces presidente era Irigoyen, con “i” latina. Hipólito lo modificó para diferenciarse de Bernardo de Irigoyen, con quien mantenía fuertes diferencias políticas.