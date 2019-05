Turismo Pista: la lluvia ahogó la ilusión de Joaquín Volpe en Río Cuarto

La fuerte tormenta desatada hoy en el autódromo de Río Cuarto (Córdoba), atentó severamente contra las aspiraciones del bahiense Joaquín Volpe (Clio) en la tercera final de la temporada para la Clase 3 del Turismo Pista.

El volante local, 10° en clasificación y 3° en la serie de ayer, se retrasó hasta el 13° puesto en la prueba central ganada por Tomás Fineschi (Kinetic); un saldo por demás negativo considerando que partió desde el 5° cajón.

“La verdad es que no podía llevar el auto, nos quedó mal configurado y se me iba para cualquier lado. Encima, a falta de una vuelta para el final, me fui afuera y pasé de estar 8° a 13°. Una lástima”, lamentó Joaco.

Peor fue la situación con la que debió lidiar el villalonguense Juan Kreitz (Nissan March), quien abandonó con apenas 7 vueltas cumplidas.

En la Clase 2, en tanto, el bahiense Pablo Streitemberger (Corsa) cortó la racha y logró ver la bandera de cuadros por primera vez en la temporada. El ex piloto de Fiat Uno SM avanzó un par de puestos (largó 24°) y arribó 21° en la final ganada por Lucas Garro (Corsa).

Finalmente, en la Clase 1, el otro abanderado bahiense, Rodrigo Avale (Uno), también cumplió con la misión de completar el total de vuelta, vaya tarea dada las complicaciones climáticas, tras arribar 17° en la carrera ganada por Nicolás Bonfiglio (Uno).

La cuarta fecha del campeonato, se llevará a cabo el 16 de junio. Aún no se confirmó el escenario de la misma.