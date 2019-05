Si Liniers no hace 6 goles para ganar, no vale...

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Plan táctico y estratégico perfecto. Fútbol de excelencia. Un equipo de nivel superlativo.

Y tranquilamente pueden seguir los adjetivos calificativos de alabanza para Liniers, que hizo todo bien para golear 6-0 a Libertad y para prolongar su invicto en el torneo Apertura de la Liga del Sur.

El planteo del técnico albinegro Walter Carrio fue interpretado magistralmente por sus jugadores y fue un gusto ver a un equipo práctico, equilibrado, conectado entre líneas y mentalmente comprometido.

Con un 4-3-1-2 ancho y movedizo, el “Chivo” no dejó jugar a su oponente. Con presión alta y constante, le impidió salir con balón dominado desde el fondo, la marca registrada del conjunto de Villa Rosas.

Entonces lo obligó a tirar pelotazos, a rifar balones al por mayor y a tener que meterse cada vez más atrás porque los del medio no la podían agarrar y a los de arriba no les llegaba ni con una paloma mensajera.

Pareció un encuentro entre dos elencos de categorías distintas. Liniers recuperó súper rápido el esférico cada vez que lo perdió y pisó el área contraria hasta con sus laterales: más Perotti que Savisky.

La visita se puso en ventaja a los 33 minutos, y no lo hizo antes porque Rodrigo Martínez, el único que esta noche podrá dormir tranquilo, lo impidió tapando pelotas rabiosas y revolcándose de un lado para el otro.

Después, carnaval albinegro. Como dicen en el barrio: “¡qué baile le dio!”.

El gol que no fue

A los 5 minutos, el peloteó de Liniers ya era incesante. Tras dos cabezazos en el área milrayita, Mauro Martínez, de chilena, convirtió un golazo, pero el botín derecho del “Turu” impactó en el rostro de Tomás Espinoza y el árbitro Juan Igancio Nebbietti acertó en sancionar la falta. El “3” del local terminó con un corte en el labio superior.

Segovia vino a Liniers a triunfar, y le está yendo muy bien. Le marcó 3 a Libertad. ¿Se habrá llevado la pelota?

Ojo de lince

No hay dudas de que Nebietti se ganó un nombre y un respeto especial en el fútbol liguista. Con el partido 2-0 y en un centro de Segovia, vio mano de Marino contra la raya de fondo y cobró el penal que Julio Acosta cambió por gol. “Detiene el balón con el brazo extendido, despegado de su cuerpo”, explicó el juez del cotejo, quien visualizó la infracción aún con el 6 de Libertad dándole la espalda. No le discutió nadie. Impecable.

6-5, 6-1 y 6-0

No se equivoque, no es tenis. Son los tres partidos que ganó Liniers en un torneo que lo tiene invicto junto a Sporting. Venció a Olimpo, a Pacífico y a Libertad, en ese orden. Sí, parece que si no mete 6, el triunfo no vale...

La síntesis

Libertad 0 (4-3-1-2)

R. Martínez (c) 6

G. Pereyra 3

E. Florit 4

Marino 4

T. Espinoza 4

Moreno 3

Garrido 5

Alvarez López 3

Mesa 4

Verona 4

Orsi 4

DT: M. Carrillo

Liniers 6 (4-1-3-2)

Partal 6

Savisky 6

Martínez 6

Vlek 7

Perotti 8

Trídico 6

SEGOVIA 9

Onorio 7

Cerato 7

Soto Torres 7

J. Acosta (c) 7

DT: W. Carrio

PT. Gol de Segovia (Lin), a los 33m.

ST. Goles de J. Acosta (Lin), a los 9 y 12m, el segundo de penal; Cerato (Lin), a los 38m. y Segovia (Lin), a los 39 y 43m.

Cambios. 45m. Pichihueche (3) por Alvarez López, 59m. Rovein (4) por G. Pereyra y 65m. L. Núñez (5) por Moreno, en Libertad; 64m. Barez (6) por Trídico, 72m. A. Pedraza (7) por J. Acosta y 79m. T. Pérez por Onorio, en Liniers.

Amonestados. G. Pereyra (20m.), Espinoza (51m.) y Marino (58m.), en Libertad; Vlek (17m.) y Trídico (35m.), en Liniers.

Arbitro. Juan Ignacio Nebbietti (8,5).

Cancha. Libertad (excelente).

Reserva. Libertad, 2-1.