Lebón con La Nueva: "Debe haber grabaciones inéditas con `El Flaco´"

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

La última charla que tuvimos con David Lebón fue hace exactamente diez años. En aquella oportunidad había sacado un disco (“Deja Vu”), después de una larga estadía en Mendoza y descanso editorial. Pasó una década y mucha agua debajo del puente. Lo encontramos pleno, feliz.

Esta noche toca en el Teatro Gran Plaza (Alsina 170) desde las 21.30. Las entradas se pueden conseguir a través de Ticketbahia.com o en la misma sala, antes de la función.

“Voy a presentar un poquitito de todo. Hace mucho que no voy a Bahía Blanca. Habrá temas del pasado reversionados porque forman parte de un disco nuevo que está por salir. Estoy muy feliz con ese disco. Voy a tocar un poco de Pescado Rabioso, un poco de Serú, un poco de cada cosa”, aclaró David Lebón.

—La última vez que charlamos fue en 2009, en el marco de la salida del disco “Deja Vu”. Recuerdo que el arte de tapa de ese disco, como la de “El tiempo es Veloz” (editado en CD en 2004) fue realizada por Luis Alberto Spinetta.

—Con Luis éramos hermanos. Nadie tomó el lugar de nadie, pero por ejemplo, ahora me está pasando algo similar con Ricardo Mollo. De a poco me estoy envolviendo en ese tipo de amistad como la que tenía con Luis. Es una amistad muy respetuosa, no nos vemos todos los días para hinchar las pelotas, pero cuando nos juntamos a tocar sucede toda la magia. Por ahí comemos y charlamos y la pasamos bomba. Con Luis también tuve muchísimo de eso.

—Igual con Luis no grababas, es decir, él colaboraba artísticamente con vos ¡pero con dibujos sobre la tapa de tus discos!

—Ja ja ja, pasaba por todos lados. Cuando estábamos en El Cielito grabábamos cosas que aún son inéditas y que seguro que las debe tener Gustavo Gauvry. A la noche nos quedábamos y por ahí empezábamos a cantar cualquier boludez. Luis era un tipo muy cómico. Cuando estaba en familia, entre amigos de verdad, se cagaba de la risa, era mortal.

El tango "Laura va"...

—Relacionaste a Mollo con Spinetta. Me animo a decir que tienen la misma sustancia. A ambos les gusta o le gustaba Yupanqui, valoran la música de raíz, son de mente abierta.

—Absolutamente. Mirá me hiciste acordar que Luis compuso hace muchísimo tiempo el primer tango argentino que me gustó: “Laura va”. Hay muchos tangos de antes que me gustan, son una locura, sin embargo ese título es un tango-canción, está el bandoneón, es hermoso.

“¿Quién es el que levanta las valijas porque están muy pesadas? Entendeme que me quedé con un montón de cosas así para preguntarle a Luis. Ya lo haré cuando nos juntemos.

Cuando subíamos al escenario con Pedro y teníamos que tocar el tema “Nos veremos otra vez” siempre lloraba alguno. O él o yo. Ja ja ja. Ya nos mirábamos y nos preguntábamos: `¿quién llora hoy?`"

Cuando las canciones pegan en lo más profundo

—Hay canciones que más allá de ser de distintos autores creo que están hilvanadas por un sentimiento muy profundo: Te doy ejemplos: “Laura va” de Luis, algunas zambas que recrea Pedro Aznar como “Piedra y Camino” o tu tema “El tiempo es veloz”.

—Sí. Mirá te cuento una anécdota. Cuando estábamos de gira con Pedro recién habíamos sacado el disco juntos (“Aznar/Lebón”). Me acuerdo que fuimos a Mendoza. Su papá había fallecido y mi hijo estaba en terapia porque se había caído y se había lastimado mal. Cuando subíamos al escenario y teníamos que tocar el tema “Nos veremos otra vez” siempre lloraba alguno. O él o yo. Ja ja ja. Ya nos mirábamos y nos preguntábamos: ¿quién llora hoy? Son anécdotas tristes que luego te reís cuando pasa el tiempo y te acordás.

—Me animo a decir que tu virtud es la mixtura entre el sonido súper rockero, de guitarras con distorsión, combinados con una poesía en la que seguís insistiendo que aunque todo esté perdido vas a seguir luchando por un mundo mejor.

—Totalmente. Y no estoy hablando del amor de pareja o familia, estoy hablando del amor entre todos y de cada uno. Porque si vos sos un tipo con amor, así estés en el desierto, a partir de ahí podés amar a cualquiera porque ya estás fuerte. Pero a veces buscamos amor por necesidad o soledad. No está mal, pero podés engancharte con cualquier cosa.

La verdad que la pasamos bien con Pedro y Charly, nos juntamos los tres y a la gente le hacemos una pequeña caricia en la cabeza, aunque falte “Morito”. Creo que va a seguir".

—Eso sería un amor súper capitalista.

—Claro, ja ja ja.

Todo muy divertido, como siempre: "Nunca sabés cuándo llega Charlie".

—Hace un par de meses tocaste en el Colón con Pedro y Charlie. Todos lo nombraron como el regreso de Serú, aunque ya no esté Oscar Moro. Contame tus sensaciones.

—Fue muy divertido como siempre. O sea, nunca sabés si Charlie viene ja ja ja. Pedro siempre anda loco, como nervioso porque quiere que todo salga bien. Es divinamente obsesivo. La verdad que la pasamos bien, nos juntamos los tres y a la gente le hacemos una pequeña caricia en la cabeza, aunque falte “Morito”. Creo que va a seguir. En algún momento nos juntaremos para tocar . Ojalá que suceda porque yo siento que lo único que necesito para vivir es amor.

—En tu último disco hay un par de temas que me sorprendieron. Uno se llama “Latin Rumba” y el otro “Volver a Cuba”. Nunca te habías metido tanto con la onda Santana.

—Lo que pasa es que vas a Cuba, escuchás la rumba y te volvés loco. Creo que tengo un percusionista y trompetista latino adentro.