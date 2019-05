Video: Joaquín Volpe redondeó un gran sábado y sueña a lo grande

Una enorme oportunidad de victoria se aseguró esta tarde el piloto bahiense Joaquín Volpe (Clio) en el circuito de Río Cuarto (Córdoba), escenario del tercer capítulo del año del Turismo Pista.

El crédito local, 10° en la prueba clasificación matinal, logró un auspicioso 3° puesto en la segunda serie de la Clase 3, ganada por Renzo Cerreti (Kinetic); resultado que, al ser el parcial más veloz, le aseguró el 5° cajón de partida para la final de mañana.

"El auto va muy bien, así que estoy muy esperanzado para mañana. Pude superar una máquina en la partida y me costó mucho superar a Salvi (Mauro). Cuando pude quedar tercero, aseguré la posición”, resumió Volpe.

En la primera batería de la divisional, el villalonguense Juan Kreitz (Nissan), 23° en clasificación, cruzó la meta 13°, por lo que mañana largará la final desde el 26° cajón.

Por otra parte, en la Clase 2, el bahiense Pablo Streitemberger (Corsa) logró sobrevivir en el 12° puesto en la complicada segunda serie, donde, para variar, fue víctima de excesos conductivos de sus colegas.

"Venía bien, pude avanzar hasta el 8° puesto, hasta que me tocaron y me dejaron relegado. El auto quedó bastante roto. Si no cambia la cosa, habrá por fecha una pila de máquinas rotas”, lamentó el local, quien mañana largará 24° en la prueba concluyente.

Finalmente, en la Clase 1, el otro abanderado de nuestro medio, Rodrigo Avale (Uno), completó una aceptable tarea al encasillarse 7° en la primera serie ganada por Nicolás Bonfiglio. Mañana, el ex piloto de Clase 3 largará 14° en la finalísima.

Horarios (televisa TyC Sports)

**A las 8:45, final de la Clase 1 (18 vueltas).

**A las 10, final de la Clase 2 (19 vueltas).

**A las 10:55, final de la Clase 3 (19 vueltas).