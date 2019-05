“La decisión de alejarme de Olimpo es mía, no pasó nada extraño y me voy en buenos términos”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Otra mala noticia para Olimpo: la doctora Graciela González Prieto renunció a su cargo de encargada general del cuerpo médico del plantel profesional de fútbol, y por el momento el club no ha encontrado un reemplazante.

La “Doc” cumplía funciones en la entidad aurinegra desde 2014, cuando se involucró como especialista en deportología. Cuatro años más tarde, en enero de 2018, pasó a ser la máxima responsable médica del equipo que en ese momento participaba de la Superliga.

Ella misma le explico a La Nueva. loss motivos de su alejamiento...

“Es algo que venía pensando desde hace algunos meses. Estoy en un momento profesional donde necesito prestarle mayor dedicación a mi trabajo en el hospital Municipal (es auditora médica y vocera), en un año con una agenda cargada y con varios proyectos encaminados. Hoy por hoy priorizo el hospital Municipal y por eso le comuniqué a un dirigente la decisión de no seguir en Olimpo”, sostuvo la facultativa que, en su momento, tomó la posta del cesanteado doctor Angel Tuma.

“La decisión que tomé no tiene nada que ver con el actual momento del club. No me voy enojada , no pasó nada extraño ni tuve diferencias con nadie. Es más, le agradezco profundamente a la Comisión Directiva por el trato y por la posibilidad que me dieron de trabajar y de ocupar un lugar de tan difícil acceso para una mujer”, agregó la “Doc”, quien comenzó prestando servicios en una de las salas ubicadas en la parte baja del estadio Carminatti y atendiendo a los deportistas de todas las disciplinas olimpienses.

“Tal vez no es una renuncia porque yo en Olimpo no estaba en relación de dependencia. Es una determinación que venía madurando en mi cabeza y sabía que en el club me iban a entender. No podía pensar en Olimpo cuando el hospital me estaba demandando cada vez más tiempo”.

—¿En qué términos te fuiste?

—En los mejores. Me alejé pero en Olimpo saben que pueden contar conmigo cuando me necesiten. No estaré más full-time, pero sí voy a seguir colaborando con lo que crean que sea necesario. Como hincha, siempre voy a estar cerca de Olimpo.

—¿La decisión tiene que ver con alguna deuda del club hacia vos o con parte del cuerpo médico?

—No hablo de lo que no tengo que hablar. Mi situación con el club o con la dirigencia es personal y profesional, y no considero apropiado sacar a la luz temas que se tratan y se resuelven puertas hacia adentro. No me voy con ninguna deuda, ni económica, ni personal, ni de nada; que se entienda bien.

“No tengo nada que reprocharle a esta CD. Si se atrasaron con mi salario, también se atrasaron con el resto; y siempre entendí la situación. Lo económico no fue un factor desencadenante para que yo tomé la decisión que tomé”.

—¿Propusiste a algún colega para que ocupar tu cargo?

—No, eso le corresponde a las autoridades del club. Son ellos los que tienen que evaluar y ver el perfil del próximo médico que se haga cargo de un puesto de altísima responsabilidad.

—¿Qué sensación te genera ver al club en la situación que está?

—Mucha tristeza. Siempre digo que lo que te pasa en la vida es por algo. No hay mal que por bien no venga, aunque todo error te tiene que fortalecer para mirar hacia adelante con otra perspectiva y otro entusiasmo. Olimpo va a salir adelante porque en el club trabaja gente con muchísima capacidad.

—¿Y si alguien del club te quiere convencer para que te quedes?

—Ya no hay vuelta atrás ni nada que me haga cambiar de opinión. En el hospital llevo muchos años y es el lugar que amo. Solo me queda darle las gracias a Olimpo por la chance que me dio, y cada uno sabe que, aunque no me vean por el club, siempre me sentiré cerca.