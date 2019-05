La Uciapa cumple 89 años

El 1 de junio de 1930 nació formalmente la Liga Comercial y de Progreso Local ante la necesidad de que el gobierno nacional retome las obras en Puerto Rosales. Ese hito histórico impulsó a unirse a comerciantes e industriales de la época, en pos de un objetivo común: defender el trabajo local.

En 1989, la Liga de Comercio se convirtió en la Unión del Comercio la Industria y el Agro de Punta Alta. Un cambio de nombre que acompañó e integró los objetivos institucionales y los valores representados, y que respondió a una expansión de la razón de ser de la UCIAPA.

La idea, siempre subyacente desde los orígenes, fue y es que "La Unión hace la fuerza" .

"Desde todos los tiempos nos encontramos con ideas y espacios surgidos desde el rencor o los egos. El espacio y la idea que es hoy UCIAPA nació desde la unión, desde el compromiso individual con un ideal colectivo", se dijo desde la entidad.

Mañana, la UCIAPA cumplirá 89 años, y será un buen momento para reconocer y agradecer a todos los que precedieron, los que construyeron e hicieron la historia. A todos los presidentes e integrantes de comisiones directivas, quienes han trabajado con objetivos y metas comunes y, fundamentalmente, con valores; con una visión para el desarrollo y crecimiento de la ciudad.

"Después de 89 años hemos visto que muchas cosas cambiaron y se transformaron a un ritmo muy acelerado. Sin embargo, hay otras que permanecen inmutables. Esos pilares que no han cambiado son los valores. Los valores que nos perfeccionan como sujetos y como comunidad".

"La unión sigue siendo la fuerza . Somos conscientes de la función social de las instituciones legales y legítimas como la UCIAPA, que forman una red de contención para el compromiso comunitario, de cooperación ante las necesidades de los sectores que representamos. Los valores que nos definen no cambian, aquellos que nos dan pertenencia a un lugar y que nos impulsan a continuar en esta tarea".