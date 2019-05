La esposa de De Vido dijo que Néstor "no le hubiera soltado la mano" al exministro "como hizo Cristina"

Alessandra Minnicelli, esposa del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, aseguró que el expresidente Néstor Kirchner nunca le hubiera "soltado la mano" al detenido exfuncionario "como sí lo hizo", según sostuvo, Cristina Kirchner.

"Néstor Kirchner no le hubiera soltado la mano como lo hizo Cristina. En un equipo de trabajo no es una persona sola la que decide qué hacer. No voy a saber hasta que hable con ella si fue una decisión o una estrategia", manifestó la mujer.

En una entrevista con el canal A24, Minnicelli agregó: "Siento que fue un error haber dejado a Julio solo como el piojoso, como si agarran a Julio y a nosotros no nos van a carpetear, Cristina lo que hizo fue sacar el tapón de la bañadera".

De Vido, detenido en la unidad penitenciaria de Marcos Paz, está siendo sometido a juicio por el Tribunal Oral Federal 2 en la causa denominada Obra Pública junto a la expresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez.

A pesar de compartir el recinto de las audiencias, la líder de Unidad Ciudadana no saludó a ninguno de los otros imputados cuando llegó a la Sala AMIA de los Tribunales Federales de Comodoro Py.

"La conozco a Cristina desde chica, pero desde que Julio (De Vido) está detenido ella nunca me llamó. Tuvo un gesto inhumano hacia mí, lo siento así", expresó Minnicelli.

Y agregó: "Estuvo mal en no contenerme en ese momento, cuando yo necesitaba la cercanía de alguien que en algún momento se definió como mi hermana mayor". (NA)