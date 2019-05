"Tuve miedo de que no vaya preso", admitió Dana Guiglioni

Dana Guiglioni, quien a mediados de 2017 sufrió graves heridas al ser golpeada por un semáforo embestido por el automóvil que conducía Nazareno Goyak, dijo que tuvo miedo de que el joven no fuera a prisión.

"Siempre tuve miedo de que no vaya preso, pero por suerte se dio", afirmó tras escuchar el fallo condenatorio resuelto por el juez Rojas.

También sostuvo que la decisión judicial cierra un capítulo en su vida.

"A partir de ahora voy a estar más tranquila y voy a volver a tener una vida normal. Sin dudas que comienza una nueva etapa".

De la misma forma, indicó que resultó difícil presenciar el debate oral.

"No fue sencillo, porque me enteré de muchas cosas que no sabía, pero estoy bastante contenida".

Creer en la justicia

"Este fallo es lo que esperábamos y significa que la gente puede volver a creer en la justicia. Esta semana varios fueron presos y hay que volver a creer", comentó Gladys Andreu, madre de Dana.

Manifestó además que "la gente pensaba que el dinero puede tapar todo, pero de a poco vamos viendo que la justicia está tomando otro rumbo y viendo las cosas de otra manera".

Al igual que su hija, la mujer señaló que la condena significa el "cierre de un ciclo".

Sobre la posibilidad de que Goyak intente fugarse, consideró que "si no se presenta será peor para él".