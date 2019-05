Pidieron 18 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su hija adoptiva

El fiscal Mauricio Del Cero pidió una pena de 18 años de cárcel para un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija adoptiva y que fue declarado culpable en un juicio por jurados.

La solicitud fue realizada en la audiencia de cesura presidida por el juez Eugenio Casas, quien se encuentra subrogando en el Tribunal en lo Criminal Nº 3.

La misma condena reclamó la abogada Paula Goldín, quien representa legalmente a la abuela de la víctima.

Al hombre -a quien no se lo identifica para preservar a la víctima que aún lleva su apellido- se lo consideró responsable de manosear a su hija adoptiva y obligarla a realizar diferentes prácticas sexuales, entre los 11 y 13 años.

La vivienda familiar de Punta Alta y un sector de la Base Naval de Puerto Belgrano -donde el acusado realizaba guardias y la llevaba con él- fueron los escenarios donde se produjeron los abusos.

Fuentes judiciales informaron que el defensor del acusado reclamó que se le imponga una condena de 8 años, que es el mínimo previsto para la figura legal imputada.

La causa fue impulsada desde un principio por la abuela de la víctima, ya que la madre no le creyó a su hija lo ocurrido y consideraba que su pareja era inocente.

“No tengo relación con mi hija. Ella siempre confió en él (sigue en pareja con el condenado). En el juicio le dije que todo lo que había dicho era mentira y se me rió en la cara. O no está bien, o está enferma... no lo sé. Me duele todo lo que pasó, es como partirse a la mitad”, dijo la mujer en declaraciones a La Nueva.

Sobre lo ocurrido, describió que “ella (por su hija) no hacía nada luego de que se enteró. Si sabés algo así tenés que por lo menos averiguar si esas cosas pasaron. Entonces tuvimos que hacernos cargo y la doctora (por Goldín) nos ayudó mucho”.

“Decía que mi nieta era rebelde y caprichosa. La nena tenía 13 años; no podés creer que sea capaz de inventar algo así”, finalizó.