Saavedra: el municipio proveerá de computadoras a los alumnos de las escuelas del distrito

El intendente Hugo Corvatta anunció el lanzamiento del plan Distrito Digital, mediante el cual se proveerá a 46 escuelas del distrito, que son la totalidad —sin excepción— de gabinetes informáticos, que serán financiados con recursos del Fondo Educativo.

La inversión será de 11.668.089 pesos, con una licitación que ya se efectuó, para la adquisición de 311 notebooks para los alumnos, 46 para administración y profesores, 46 impresoras, 4 cañones, 4 pizarras y 22 routers, ya que se tuvieron en cuenta los elementos informáticos con que ya cuentan algunos establecimientos educativos.

“Los motivos que nos llevaron a hacer esto es porque consideramos que motivar la formación tecnológica de los chicos es una forma de insertarlos a futuro en el ambiente laboral. Hoy, las requisitorias del mercado exigen el conocimiento profundo de la tecnología y es por esto que hemos decidido encararlo así, como un plan en etapas”, afirmó Corvatta, quien formuló este anuncio acompañado de la inspectora de Educación distrital Karina Taccoronte, y el responsable del área de informática del municipio Luis Glave.

“Esperemos que esto lo podamos sostener en el tiempo y al hablar de gabinetes informáticos nos estamos refiriendo a que no va a ser el programa del gobierno nacional de la gestión anterior, en que cada alumno recibía una computadora y luego la llevaba a su domicilio, sino que estos gabinetes informáticos van a quedar en las escuelas”, agregó Corvatta. Y acotó que no será necesario contar con el servicio de internet al puntualizar: “los routers tendrán grabados los contenidos y los programas que se podrán desarrrolar, aunque no estén conectados”.

Entre los objetivos planteados se destaca el favorecer la igualdad de oportunidades a través de la distribución equitativa de tecnología, reforzando el acceso a las nuevas tecnologías de la información, conocimiento y la comunicación de los niños y adolescentes por considerarse un factor determinante para el enriquecimiento y competitividad intelectual e impulsar la alfabetización digital.

El programa incluye la actualización de los gabinetes informáticos de las escuelas del distrito, proveer equipamiento informático con destino administrativo para mejorar los procesos burocráticos, impulsar proyectos escolares que propicien de modo integral la apropiación de las tecnologías de la información y modernizar las herramientas para que el docente esté a la vanguardia con la implementación de las tics.

Habrá capacitaciones a cargo de la empresa que ganó la licitación para compatibilizar con los elementos informáticos que disponen las escuelas.

“Se distribuirán por institución, dependiendo de la matrícula de cada una”, señaló Taccoronte y remarcó: “Hubo un relevamiento en cada escuela con respecto a lo que ya tienen y a lo que funciona. Esto vendría a ser un complemento, siendo muy importante la etapa de capacitación, porque por ahí va a tener alguna diferencia con lo que la escuela ya tiene y la capacitación apunta justamente a esto, cómo utilizar la tecnología que se recibe y asociado siempre a contenidos”.

En unos diez días se podrán firmar los contratos respectivos, en 30 días más está previsto que lleguen todas las computadoras y comenzarán las capacitaciones, que se harán después de las vacaciones de invierno para poder comenzar en la segunda parte del año con este programa en todas las escuelas.

“El objetivo final no es que los chicos manejen internet, porque lo saben manejar mejor que nosotros. Lo que vamos a hacer hincapié es que los chicos manejen programas, porque van a ir a trabajar, van a ir a insertarse en el mercado laboral. La idea es que los chicos sepan manejar una aplicación”, señaló Glave y que se dispondrán de planillas de cálculo, procesador de textos, programas de gráfica, de programación, robótica, edición de video y otros.

Durante un año los problemas técnicos serán solucionados por la empresa proveedora, que no deberá demorar más de 24 horas.

“Nosotros siempre pensamos que era un excelente programa el que impulsaba el Estado, por la preparación que deben tener nuestros pibes proyectándose hacia un mercado laboral futuro y darles esa oportunidad, más allá de que después tenemos programados concursos distritales de competencias como robótica, programación y otros, que van a incentivar muchísimo más a los chicos”, señaló finalmente Corvatta. (Agencia Pigüé).