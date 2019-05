Uset: La Patria exige trabajo, compromiso y verdad 

El intendente rosaleño Mariano Uset dijo que "hoy la Patria no nos pide cruzar Los Andes ni sortear sangrientas batallas. Hoy la Patria es el trabajo, el estudio, el vecino, la comunidad, los empleados. Cada uno podrá evaluar donde encuentra a la Patria. Decimos siempre que la Patria nos acobija y recibe, pero al menos por hoy vamos a hacer esta inversión. En su día, entendamos que la Patria cuesta sacrificio, vida y tiempo. La Patria también exige trabajo, compromiso y decir la verdad".

En el acto oficial por la Revolución de Mayo, el jefe comunal sostuvo, además, que "no veo con claridad en qué momento de esta historia asumimos que las cosas dejaron de costar, que las cosas heredadas no requerían ningún sacrificio, que las cuestiones a conquistar no nos iban a costar nunca más".

"No sólo lo asumimos, sino que lo trasladamos a nuestros hijos, alumnos y a quienes nos miraban para reflejarse en nosotros".

"A todos ellos los privamos de gozar del bien alcanzado, el logro. Esa particular sensación de disfrutar la conquista porque sin sacrificio nada de esto tiene valor. También, al menos por hoy, vamos a invertir esa interpretación que tenemos a la mano cuando nos planteamos qué país le dejamos a nuestros hijos. En el día de la Patria, les ruego invertir este razonamiento. Pensemos qué hijos les dejamos a nuestro país", dijo Uset.

La plaza General Belgrano, en el sector destinado a los mástiles, fue el escenario para la celebración que esta mañana convocó a autoridades e instituciones civiles y militares. Los más jóvenes estuvieron presentes mediante las escuelas Primaria 24 y Secundarias 6 y 7, y los scouts, quienes sirvieron tortas fritas.

Mientras tanto se desplegaron los pasos de baile al ritmo de la música de la Banda de la Base Naval para interpretar el pericón nacional y otras canciones populares.