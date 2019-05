"Me faltás vos": el emotivo mensaje de Ulises Bueno en el día que Rodrigo cumpliría años

El cantante de cuarteto Ulises Bueno recordó hoy con un emotivo mensaje en las redes a su hermano Rodrigo, en el día en que el cordobés cumpliría 46 años.

"Hermano de mi vida: donde quieras que estés, ¡te deseo un feliz cumple! Te extraño mucho y me hacés mucha falta. Estoy en un momento muy importante en mi vida, gracias a Dios me alejé de todo lo malo que me estaba matando poco a poco. Pero la vida es muy difícil, porque los golpes impactan. ¡Pero estoy más fuerte que nunca!", escribió Ulises en su cuenta de Instagram, junto con una foto en la que se lo puede ver junto a "El Potro".

"Tu ausencia es terrible, cómo me gustaría que me vieras. Estoy aprendiendo a ser papá, ahora hago deporte, no tomo más alcohol y estoy volviendo a ser feliz... Pero me faltás vos para estarlo al cien por ciento. Pero bueno, quiero agradecerte todo lo que me enseñaste y todo lo que me diste: te amo", cierra la publicación.

Rodrigo murió el 24 de junio del 2000 en un accidente automovilístico cuando volvía a Buenos Aires luego de brindar un show en City Bell.

La publicación de Ulises superó los 30 mil Me Gusta y recibió cientos de mensajes saludando al cantante de cuarteto en un día tan especial y recordando a "El Potro". (La Nación y La Nueva.)