Tratan de “asesina” a una empleada municipal por el talado de unos árboles

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Carteles con la frase "Erika Gutiérrez asesina" fueron colocados en los troncos de dos árboles talados esta semana en calle Yrigoyen al 500.

Gutiérrez ejerce la jefatura de Parques Municipales, es empleada de planta del municipio desde hace 17 años de un sector que depende de la Dirección general de Áreas Públicas, a cargo de la ingeniería Elena Díaz Martínez.

No es la primera vez que Gutiérrez recibe amenazas o insultos por las intervenciones que realiza la municipalidad en el arbolado urbano.

En el caso que derivó en la aparición de estos carteles anónimos, se trata de la tala de una Catalpa y un Paraíso, decisión adoptada luego de considerar un pedido de vecinos y atender el riesgo que significaba su mal estado.

Si bien el municipio informó --mediante las redes sociales-- de esta tarea, el escrito se limitó a pedir "precaución" a quienes circularan por el sitio, sin detallar los motivos de una intervención que, es habitual, genera comentarios adversos por parte de la gente.

Las causas que motivaron esta tala se relacionan --según averiguó este diario-- a la inclinación que tenían los ejemplares, como consecuencia de haber crecido sin un tutor que adecuara su verticalidad.

Por otra parte, empresas de servicios habían realizado obras bajo vereda, dañando las raíces, con lo cual el crecimiento y la estabilidad de los árboles era de sumo riesgo.

También el estado de la vereda era muy malo para el tránsito peatonal, por el crecimiento de las raíces, aunque situación no fue el motivo principal para definir esta extracción.

El reclamo vecinal ante la comuna se tradujo en una inspección y en una posterior intimación al propietario de la vivienda, hasta que se decidió la tala, coordinando la tarea con la empresa EDES por la presencia de instalaciones eléctricas.

La fase final de esta acción será la plantación de dos fresnos colorados, una vez que se repare la vereda y se construyan los recintos para contenerlos.

El descargo de Gutiérrez

Ninguna autoridad de Infraestructura o Espacios Públicos --secretarías a la que responde Gutiérrez-- salió a respaldar a la profesional por la decisión técnica tomada en los árboles de Yrigoyen ni a condenar el maltrato sufrido a partir de los carteles mencionados. La profesional, por su parte, utilizó las redes sociales para hacer un sentid comentario de lo ocurrido.

"Soy Argentina, casada, tengo dos hijas, estudié agronomía en la UNS y trabajo en la municipalidad desde 2002 en áreas afines a mi profesión. Tengo domicilio en esta ciudad, así que es fácil encontrarme en mi trabajo o en mi casa. Con estos escritos tratándome de asesina me pasan muchas cosas: bronca, tristeza, impotencia", escribió.

Señaló que siempre que se toma una decisión respecto al arbolado, la misma se realiza dentro de sus conocimientos, adquiridos en la universidad y a partir de su experiencia.

"Por eso sigo firme en mis convicciones y en lo que realizo día a día en el espacio que me confía el municipio. Los que pegan esos carteles con calumnias e injurias que den la cara y comprueben sus denuncias. He recibido gran cantidad de insultos y amenazas, de incendio, muerte y agravios. Sin contar que me persiguen y hasta hay vecinos que me quieren desafiar a duelo. Es fácil esconderse tras el anonimato, amenazar, opinar sin saber lo que hay que hacer. La ignorancia los hace hablar, es el camino fácil, pero no el mío, que es el esfuerzo, el estudio, la honestidad y la fe".

Por último esgrimió que aplicar las ordenanzas sobre arbolado no la hace "asesina".

"No creo que cumplir mis responsabilidades sea ser asesina. A estas personas que me acusan les deseo más alegría en sus vidas. Les pido paz".