Moreno Salas: "Habrá algunas actividades que tendrán que reconvertirse"

Por Javier Schwab / jschwab@lanueva.com

"Nuestro rubro, el de los mecánicos, está sufriendo mucho con estas políticas erráticas que le están haciendo mal a los trabajadores. Afrontar una situación de despidos no es tarea grata para nadie, pero es algo que ya había alertado en su momento nuestro compañero Ricardo Pignanelli, secretario general de SMATA".

Sin dudas SMATA es un gremio comprometido con sus trabajadores. Creció a pasos agigantados con las anteriores gestiones de gobiernos y hoy sufre a la par de otros Sindicatos que se van desangrando de a poco.

"En Bahía se perdieron 70 empleos, pero a nivel país esa cifra puede llegar a superar los 5 dígitos, como dijo Pingnanelli, quien anunció que serán 15 mil en el corto plazo, mas allá de que se toman todos los recaudos para resistir", sostuvo Moreno Salas.

--¿De cara al futuro, algunas actividades que competen al gremio tendrán que reconvertirse?

--Seguramente habrá actividades que tendrán que reconvertirse. Ya se está pensando en lo que se viene, como en nuestro caso con la puesta en escena del auto híbrido. No pasará mucho tiempo para ver estaciones de servicios con terminales eléctricas que apuntarán, en un sector determinado, a la carga de estos automóviles.

"Las nuevas tecnologías apuntan a un servicio más cómodo para el cliente. Y esto también va en contra de los trabajadores", señaló.

-¿Cómo se hace para optimizar el trabajo en las estaciones de servicio y que todas puedan funcionar?

--Si en Bahía Blanca tomamos como referencia la Avenida Alem desde el Teatro Municipal hasta el cruce con calle Cuyo, serán aproximadamente unas 20 cuadras, trayecto que contiene a 4 estaciones de servicio.

"Habría que ver si todas son redituables internamente cuando un vehículo actual tiene un rendimiento diferente al de años anteriores. Sin ir más lejos un viaje de larga distancia a Buenos Aires se traduce en una parada intermedia a la ida y otra a la vuelta, no más de eso".

--Y ya se está hablando de futuras estaciones con autoservicio para el cliente, lo que achicaría aún más la mano de obra.

--Me lo han preguntado recientemente. Es obvio que en algún momento va a llegar y se implementará, pero para los argentinos es esencial que se produzca un cambio cultural, habida cuenta que un paso así requiere de normas estrictas de seguridad que se deben cumplimentar.

--¿Qué tipos de medidas deberían implementarse?

--Por caso, un fumador no podría acercarse a un surtidor a cargar combustible. También habrá restricciones para el uso de los celulares y otras normas afines al uso de los surtidores o a la modalidad de cobro.

"Cómo actuar cuando uno se acerca con un bidón y pretende llevar 5 o 10 litros, o aquel que se acerca con un vehículo menor, como una moto, o el que acude con un tambor de 200 litros para abastecer a una máquina rural. La reconversión llegará, sin dudas, pero bajo estrictas normas de seguridad que hoy por hoy no son compatibles con nuestro accionar".

--Habrá que utilizar el ingenio para que la sangría laboral no sea tan abrupta.

--Sí. El ejemplo de una estación de servicio también se traslada al taller mecánico o a las concesionarias. Todo progreso tecnológico implica reducir la mano de obra y si encima la economía de un país no ayuda se hace más difícil para todos.

--Esta situación parecer irreversible en el corto plazo.

--Difícilmente el gobierno nacional modifique la postura que viene teniendo. Todo parece estar pendiendo de un hilo y las soluciones mágicas no existen. Esta cuestión de precios cuidados o intentar realizar un gran acuerdo son manotazos de ahogado de una gestión que perdió credibilidad, el peso político que tenía en el inicio de su gestión y un caudal de votos importante.

"No se logra ser creíble. Por caso, en 2016 se implementó la Ley Antidespidos y luego el gobierno la vetó. Allí hubo un pacto de caballeros donde se aseguró que nadie sería despedido. Tanto desde el Estado como del sector privado los despidos fueron a mansalva", remarcó.

"Lo vemos a diario con despidos en las Pymes, problemas con las economías regionales. Se cierran fábricas de marcas reconocidas con trayectoria de años", aseveró.

--Y el que está vivo subsiste como puede.

--Claro. Esto ha sido transversal a todas las actividades, desde las industria automotriz, la metalmecánica, la construcción, textiles, lácteos, manufactureros, etc.; no se salva nadie.

--En Bahía las concesionarias ubicadas sobre avenida Cabrera rebosaban de vehículos listos para patentar. Hoy los patios quedaron vacíos.

--La evaluación de las empresas es inmediata. No se puede perder tiempo en lamentarse por algo que no tiene salida. Por caso, Volskwagen, seguramente, debe estar evaluando ya si en Bahía Blanca se justifica tener a dos representantes ante una abrupta caída de las ventas.

"Si bien hoy el sostenimiento de las concesionarias pasa por el post servicio, el taller y los repuestos originales, quien adquirió un vehículo con un valor superior a los 400 mil pesos sigue manteniendo a la concesionaria como lugar de confianza".

--Pero están los que optan por cambiar.

--Sí. Antes un service completo, independientemente de la garantía existente, se hacía siempre en la concesionaria donde se adquiría el vehículo. Hoy no todos los hacen, se buscan alternativas y se hace por afuera. De ahí que cobraron impulso los lubricentros.

--¿Qué va a suceder con determinados modelos de vehículos que eran furor y ahora tienden de desaparecer?

--Volskwagen deja de fabricar la Suran, Ford el Focus y probablemente también el Fiesta. Ambas se fusionaron para crear una pick up, por lo que los 520 compañeros de Ford que producían el Focus van a quedar suspendidos hasta marzo de 2020, cobrando el 75% del salario hasta tanto se empiece a fabricar la nueva unidad. Será un vehículo utilitario familiar de doble cabina y un buen espacio interior. Algo similar a la Toro de Fiat".

Se vienen los cursos del CFP Nº 406 en el Colegio "La Piedad"

En junio comenzarán a dictarse una serie de cursos en el Centro Formación Profesional Nº 406 del Colegio "La Piedad". Son gratuitos, impartidos con el apoyo de la Seccional local de SMATA -Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor- y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Se podrán cursar:

-Mecánico de Sistemas de Aire Acondicionado, los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 18.

-Mecánico de Sistema Electrónicos de Inyección a Nafta, los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 22.

-Operador Metalmecánico en Arranque de Viruta con Torno y Fresadora CNC, los días miércoles, jueves y viernes en de 18 a 22.

-Soldador por Arco con Electrodo Revestido, los días jueves y viernes de 18 a 22.

El inicio del cursado será el lunes 3 de junio y para anotarse se podrá solicitar informes en la sede del CFP Nº 406, Avellaneda 324, de lunes a viernes de 8 a 11 y de 18 a 21. O se podrá consultar por teléfono al número 4537-537 o 4518-456; o por wahtsapp, al 291-4725435.

Agradecimiento. "A Ever Sonaglioni, ex secretario general de SMATA, quien me acercó el libro de Cristina autografiado por ella. Ever es un maestro al que aprecio muchísimo", dijo Carlos Moreno Salas.