A menos de cuatro meses de su fallecimiento, el club Leandro N. Alem le rindió un afectuoso homenaje a quien fuera una gloria de la institución: Florindo Stacco.

Previo al partido ante Villa Mitre, que el verdirrojo ganara por 85 a 55, se llevó a cabo el acto que contó con a palabra de Rubén Filotrani, Rafael Emilio Santiago y el descubrimiento de una camiseta de Alem personalizada con el número que portaba Stacco.

"Su espíritu deportivo lo llevó también a competir en ciclismo y, durante los últimos años del siglo pasado hasta la fecha, fue dirigente y jugador de bochas en el club de sus amores. Los verdirrojos agradecemos enseñarnos el espíritu de permanencia y el amor al club. Nosotros queremos recordar al hombre que no solo actuó como deportista, sino al que como socio y dirigente durante más de los últimos 70 de los 110 años que cumple nuestra institución acompañó y contribuyó al crecimiento y consolidación de la misma hasta llegar a este hermoso presente", señaló Filotrani.

"En todo lo que hizo puso amor y pasión por el club y sus chicos. Fue un recopilador y custodio de gran parte de la historia gráfica y oral del club. Tarea que generosamente nos llegó para que sigamos construyéndola. A eso y en su memoria, nos comprometemos. Los que compartimos con él gran parte de ese trayecto no podremos olvidarlo jamás como persona, como amigo y como, algún defecto tenía que tener, un gran discutidor. Hoy, luego de su partida física, queremos perpetuar su memoria con este perdurable recuerdo. Por todo lo que hiciste, por todo lo que fuiste, Florindo muchas gracias", añadió.

Luego, tomó la palabra el periodista Rafael Emilio Santiago.

"Era uno de esos jugadores que uno escuchaba nombrar y sabía que Alem jugaba. Era un jugador muy anotador, muy lindo de ver, muy vivaz, muy dinámico. Un día en White apareció tirando al aro en la cancha nuestra, en Whitense; él, Goyeche y Comiso. Yo sabía que eran de Alem, pero Stacco era el más famoso. Me dijeron que iba a jugar ahí. Desde mi postura de hincha y de pibe, que es cuando a uno más le quedan las cosas, me parecía algo impresionante, inédito, inesperado y tuve el placer de ir a verlo jugar, ir a verlo entrenar", recordó.

"Cuando me enteré de su fallecimiento, escribí una semblanza que por fortuna algunos amigos de Alem me dicen que sirvió para enhebrar una mejor memoria a Florindo y simplemente vengo a hacer acto de presencia porque en el recuerdo de hincha, verlo a Stacco con la camiseta de Whitense fue una de las mejores cosas que me pasó", contó Santiago.