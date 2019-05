La Liga del Sur pidió justicia por Ramiro Barragán y lo dejó escrito

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

La iniciativa fue excelente, contó con la aceptación total de los clubes de la Liga del Sur y por eso en cada partido de la fecha 10 del torneo Apertura de Primera división, los equipos ingresaron y posaron para la foto con banderas y la leyenda: “Justicia por Ramiro Barragán”.

La idea surgió del hermano mayor de Ramiro, Ariel, quien en la última sesión del Consejo Directivo, y previa autorización del presidente liguista Gustavo Lari, le solicitó a las distintas entidades, más que nada a las que oficiaban de local, que confeccionen alguna bandera o pancarta de apoyo para colaborar con el esclarecimiento definitivo del asesinato, a sangre fría, de Ramiro, ocurrido el 1 de agosto de 2017.

Justamente el próximo lunes, en el Palacio de Justicia, Estomba 34, se iniciará el juicio por el homicidio en ocasión de robo de Ramiro Barragán.

Juan Ortiz, de 20 años, sospechado como autor del disparo, y Gastón Figueroa (27), que sería su acompañante, tendrán que responder ante el Tribunal en lo Criminal Nº 1.

Los jueces Ricardo Gutiérrez, Hugo De Rosa y Eduardo d'Empaire están encargados de analizar la resonante causa.

“Sé que se va a hacer justicia, estoy más confiado que nunca; hay buena vibra de amigos y gente conocida. Como familia recibimos el apoyo de todos, como en este caso la Liga del Sur, y eso me hace sentir más fuerte de lo que soy”, le manifestó a La Nueva. Ariel Claudio Barragán, ex jugador de Olimpo, Sporting y consejero titular de este último club en la casa madre del fútbol local.

“Lo que primero hice fue hablar con algunos dirigentes, y fue Daniel Evangelista, integrante del Colegio de Árbitros, el que me impulsó a que me haga presente en la reunión del Consejo Directivo para hacerlo extensivo a las demás instituciones. Nadie me dijo que no, sobre todo porque era una causa justa y porque Ramiro fue ex jugador de la Liga (se inició en Olimpo y pasó por Tiro)”, agregó “Varilla”.

“Antes de eso charlé con Gustavo Lari, quien se comprometió a recordarle a cada equipo que haga la bandera y mande la foto a la página oficial de la Liga. La verdad, por la predisposición y el trato, en la Liga me sentí como en mi casa”, señaló Ariel.

“Dentro del dolor que sentimos como familia, el apoyo de la Liga es un gran mimo al alma. Pedí difusión por las redes sociales, que la fuerza de la sociedad sirva para que se haga justicia”, cerró.

Lari le dio el visto bueno

“Como presidente de la Liga me pareció que lo que está viviendo la familia Barragán le podía haber pasado a cualquiera de nosotros, y vi con buenos ojos que los clubes le brinden, en forma unánime, todo el apoyo. Además por Ariel, ex dirigente de la Liga, laburante, tipo noble y querido por todos en el ambiente del fútbol”, fue la opinión de Gustavo Lari, titular de la Liga del Sur.

“Ariel planteó su inquietud frente a los clubes, se expresó y todos estuvieron de acuerdo en expresar el pedido de justicia mediante una bandera y en un partido de fútbol. Se lo dije a él en un charla que tuvimos: que cuente con la Liga para lo que sea”, comentó Lari.