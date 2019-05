Sepo Ginóbili dejará de ser el entrenador de Bahía Basket al finalizar la temporada

Sebastián "Sepo" Ginóbili anunció esta mañana que a fin de temporada dejará la conducción técnica de Bahía Basket en la Liga Nacional, en una conferencia de prensa que compartió con Pepe Sánchez.

"Tenemos la chance de cerrar una etapa de la mejor manera. Elegimos este momento de la temporada para anunciarlo porque la decisión no tiene que ver con lo deportivo. Bahía Basket siempre será su casa", dijo Pepe, quien lidera la franquicia.

"Nos parecía que comunicarlo después de finalizar la temporada, el resultado del playoffs iba a teñir la situación y creemos que un ciclo de seis años en una institución deportiva de la Argentina no es algo menor. Y creemos que es una situación para poder comunicarla independientemente del resultado porque también creemos que es más una celebración de un proceso que creo que fue excelente", agregó.

Luego fue el turno de Sepo, quien se mostró agradecido: "Seis años en un lugar no es muy normal, viví seis años excelentes. Para mí fue un lugar de formación, pude desarrollar una carrera... Más que nada agradecer esto".

"Me parece que tanto yo como entrenador como Bahía Basket, como los jugadores que me están escuchando a mí hace 6 años necesitaban un poco de aire fresco y es el momento justo", reconoció.

Sepo dijo que "el cambio de entrenador no es siempre por un resultado deportivo y le idea de comunicarlo hoy acrecenta esto".

"Así como la primera charla que tuve hace seis años, en la que estaba Juan (Espil) y Pepe durò cinco minutos, lo mismo que cada renovación de contrato, esta decisión también fue en cinco minutos", dijo Sepo.

Sepo y Pepe, camino a la puerta de salida, esta mañana en el Dow.

"Esta la siento como mi casa y estoy contento de haber sido parte del crecimiento de Bahía Basket durante todos estos años. Estoy contento y triste a la vez, pero la relación es perfecta y estoy contento de que el cierre sea de esta manera, con Pepe al lado y sostenido por la gente de Bahía Blanca", aclaró Sepo.

También Facu Corvalán

"Bahía Basket es un lugar de crecimiento, no de llegada sino de partida para los jugadores y, en un punto, también para los entrenadores", dijo Pepe.

"La realidad es que Sepo tiene vuelo propio y si no era este año sería el próximo, por ofertas o por desgaste de tantos años se iría, entonces, para qué íbamos a estirar esto, cuando teníamos la chance de cerrar una etapa deportiva de la mejor manera", explicó Sánchez.

"Me parece un momento bueno para terminar una etapa muy exitosa y dejar la puerta abierta para un regreso, algún día. Para nosotros, Sepo pasa a ser un embajador más, como Lucio Redivo, Maxi Fjellerup y, probablemente, Facu Corvalán, quien puede emigrar a jugar afuera y no hay ningún problema en decirlo", adelantó.

¿Quién será el sucesor?

Respecto del posible reemplazante de Ginóbili, el propio Pepe Sánchez no dio nombres propios.

"No hay ninguna decisión respecto del futuro entrenador y no necesariamente tiene que ver con Martín Luis (el actual asistente) como una continuidad", dijo.

Sí aseguró que el próximo DT tendrá que cumplir con determinadas características.

"Tendrá que tener un perfil como todos los que vienen a Bahía Basket, con hambre y ganas de trascender", puntualizó.

"Nosotros no solo somos plataforma de jugadores, sino de entrenadores, médicos, kinesiólogos, asumiendo que somos un lugar de partida, no de llegada", recordó.