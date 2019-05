Torneo Federal: ¿Quién es esa chica?

Viste equipo deportivo. Va y viene. Supervisa. Se preocupa por el jugador Emanuel Riva, quien con una descompostura no puede jugar.

¿Quién es Sol Nieto? No es la médica del equipo de básquetbol de Atalaya, rival de Villa Mitre en los cuartos de final del Torneo Federal de básquetbol. Es nada menos, y con 34 años, que la presidenta del club de Rosario.

“Siempre formé parte de diferentes comisiones directivas. Nací en el club y siempre tuve eso de ayudar o trabajar. A raíz de un problema de salud del presidente de ese momento, quedé yo como presidenta. Atalaya es un club muy chico, donde las elecciones y asambleas se hacen con muy poca gente. Quién puede, quién quiere, quién tiene ganas... Hacía rato que venía con un papel activo en las comisiones y más que nada en el básquet”, le dijo Sol a La Nueva., en la previa del segundo partido.

Una presidenta apasionada de lo que hace. Lo confirma el hecho que viajó con el plantel a nuestra ciudad, junto con el tesorero Rubén Montino.

“Se da todo un conjunto de cosas. Por supuesto que lo de la mujer en este tipo de cargos es bien de ahora, como que recién se está empezando a ver. En Rosario hay mayor participación de mujeres ocupando cargos de comisión directiva”, explicó.

Yendo y viniendo, supervisando los detalles previos al partido.

Pero no es la única mujer de ese club en un entorno de predominio masculino.

“En el equipo también está Antonella (Quattroqui), que es la preparadora física desde hace unos años. Si bien por supuesto abarco todas las actividades del club, siempre estuve más ligada al básquet. Sin ser la presidenta, era la encargada o delegada del básquet. Y sigo con ese rol. Acompaño todo lo que puedo, que por suerte puedo. Me gusta”, afirmó.

“Por suerte con todo esto del machismo (NdR: por la reivindicación feminista) se está cambiando la tendencia. Cuesta, pero va en buen camino. A otras mujeres les diría que se animen, que si tienen real vocación y pasión por lo dirigencial o por un club, aunque el aporte sea mínimo y empezando desde abajo... Aparte está buenísimo”, agregó.

Además del rol directivo, es odontóloga y trabaja en una empresa familiar.

“Los tiempos míos no son los de cualquier mujer. Salgo de trabajar a las seis de la tarde y me voy al club hasta las diez de la noche. Todos los días. Quizá, si tuviera hijos, no sé si podría dedicarle al club el tiempo que le brindo hoy. De todos modos siempre tuve en claro que me haría el tiempo... Esto es lo que me apasiona”, reconoció.

Sol y, detrás, la preparadora física Antonella Quattroqui.

Atalaya es el campeón de la liga rosarina y también el que más lejos llegó entre los representantes de Santa Fe en el Federal.

“Ya de por sí el año pasado cuando aceptamos la invitación de jugar el Federal, fue algo histórico. Llegar a las instancias que llegamos el año pasado fue también algo histórico. Y este año nos propusimos superarlo, algo que ya se logró. En el club se vive una revolución total. Hay una ilusión”, contó.

Por último, ofreció una impresión de lo que como dirigente y amante del básquet, vivió en nuestra ciudad.

“Vi al básquet de Bahía muy pasional, muy parecido a cómo se vive en Atalaya. Mucha gente en la cancha (de Villa Mitre). Los dirigentes nos dispensaron gran calidez. Estuvimos paseando un poco y fuimos al Dow Center. Todo lugar y todo viaje que hacemos es una experiencia. Venir a Bahía era venir al básquet en sí”, concluyó.

También te puede interesar

**Villa Mitre quedó a un paso de clasificar

**La confianza de Ramiro Heinrich y la esperanza de Lisandro Villa