Más cierres en Bahía y la misteriosa salida de Flybondi

--Buen día, Juan María. ¿Estas siguiendo la Copa de la Superliga? Al final terminó siendo un torneo atractivo...

--Sí claro, sigo viendo cómo los ayudan.

--Uhh veo que seguís sangrando por la herida, así que mejor pasemos a lo nuestro. Espero que Flybondi no te haya dejado clavado con algún pasaje.

--Por suerte no, pero siguen estando poco claros los motivos de la salida de la empresa de Bahía.

--¿A qué te referís? Por todos lados se anunció que las razones estuvieron en la falta de rentabilidad.

--A eso precisamente. Ya conseguí los datos oficiales del movimiento de pasajeros y está transportando 145 pasajeros por tramo, con una ocupación del 74%, mientras que el total del mercado argentino tiene 75% es decir que esta ruta no está tan mal.

--Incluso debemos tener mejor ocupación que otros destinos.

--No tengas dudas. En las rutas con mayor ocupación Bahía está en quinto lugar, así que mucho no sé entiende la medida. Quizás, aunque viajen llenos, el precio de los pasajes haga que la ecuación económica no sea sustentable.

--¿No habrá tenido que ver el conflicto con Intercargo?

--Primero se dijo que no, pero ahora cada vez tengo más dudas. También están los que dicen que la empresa necesitaba aviones y era más fácil cortarle el servicio a Bahía que a una capital de provincia. Evidentemente nos sigue faltando peso a la hora de pelear servicios. Todo esto sin dejar de lamentar nuevas pérdidas de empleo...

--Tenés razón y ahora que lo mencionás me resulta raro que no hayas empezado con el cierre de algún comercio, últimamente venís tirando uno por semana.

--Hoy no va a ser la excepción porque cerró La Flor del Día, la panadería que estaba en Alsina al 200 y quedaron 7 empleados en la calle.

--La de Villa Mitre tengo entendido que es de otro dueño. Por lo que sé la Flor del Día abrió en 1987 en Coronel Suárez, en 1992 se instaló en Villa Mitre y en 2002 en calle Alsina. Luego vendió el comercio de Villa Mitre.

--Es decir que cerró otro comercio con muchos años en la ciudad...

--Sí, y el que está en eso también es la pesquera Roucomar, una pyme whitense con más de 30 empleados directos que si no es salvada por el Estado se encamina hacia su desaparición. Hoy la firma se encuentra desfinanciada.

--Además tené en cuenta que el Consejo Federal Pesquero decidió el 26 de abril dar de baja uno de los barcos de Roucomar y quitarle su permisos. Eso sería el detonante final de la caída de la firma.

--Sí, pero en ambos casos la falta de ventas fue el motor de la debacle.

--La situación del comercio no da para más, fijáte que mañana comienza una experiencia piloto de la Corporación, con jornadas de descuentos del 20% en los comercios adheridos que se van a repetir todos los días 20.

--Otro ejemplo de la malaria es el de los kioscos de chapa.

--Sí, pronto no quedará ninguno. Ahora ya sacaron el de Alsina y Chiclana y habrá que estar atentos con el de Alsina y San Martín.

--Me parece que va a resistir, pero cambiando de tema, qué poco afortunadas las declaraciones del ministro de Defensa el viernes en la Base ¿No? Mejor que no aclare porque oscurece.

--Sí, y obviamente cayeron muy mal en todos lados, no sólo entre los militares y familiares de los tripulares del submarino. Pero ya que estamos te comento una perlita sobre la llegada de los aviones Super Etendard porque hasta ahora los pergaminos se los llevó Aguad pero el mérito le corresponde a otra persona.

--¿Qué tenés?

--Que la jugada que permitió recuperar esa escuadrilla en medio de la malaria general y con muy poca plata no partió desde el ministerio de Defensa, sino que le armador de esta jugada fue un militar retirado: el contralmirante Gustavo Vignale.

--¿Vive en Bahía?

--Así me dijeron, y como muchos otros aviadores navales estudió en el Colegio Don Bosco. Vignale fue quien realizó todo el trabajo de búsqueda que permitió dar con esos aviones en Francia y con un gran lote de repuestos. Pensá que la Argentina ahora podrá rearmar toda una escuadrilla con apenas 15 millones de dólares cuando el costo de un avión de este tipo, sin uso, oscila entre 50 y 100 millones de dólares.

--¿Él fue entonces quien convenció a los políticos de realizar esta jugada?

--Sí, cuando parecía que todo se encaminaba al cierre de la Aviación Naval surgió esta posibilidad y por suerte llegó a buen puerto. Ah, y me olvidaba, Vignale pidió el retiro como comandante de la fuerza, aparentemente en solidaridad con el entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento, contraalmirante Luis López Mazzeo, quien había sido pasado a retiro por Aguad luego del hundimiento del ARA San Juan.

Adiós al tren

--Che, te cambio de tema. Pasa mayo y finalmente no se concreta la visita de la gobernadora para inaugurar la planta depuradora de ABSA...

--Quizás venga antes, pero me confirmaron que vendrá sí o sí en julio, cuando se inaugure el Dow Center, sobre fin de ese mes. Pero si me dejás te comento algo sobre el fin de un proyecto muy importante para Bahía.

--¿A cuál de ellos te referís?

--Al del tren a Vaca Muerta. Ya en el gobierno hablan de 2020, una muestra más que evidente del naufragio de una iniciativa que le iba a venir muy bien a Bahía.

--¿Se hará?

--Por ahora no. Obviamente el enfrentamiento de Techint con el gobierno tuvo mucho que ver en el fracaso de la licitación por los cupos de carga. Si Tecpetrol, la petrolera de ese grupo, hubiese ofertado una cifra razonable el plan del gobierno hubiese recibido el apoyo necesario para garantizar la inversión.

--Resulta muy extraño que una de las principales petroleras con intereses en Vaca Muerta haya mirado para otro lado.

--Todo el mundo dice que las petroleras están mucho más interesadas en el gasoducto que pasará por Bahía que en el tren, pero seguramente acá hubo alguna cuestión política en el medio, quizás producto de la Causa de los Cuadernos.

--Ya que estamos con el tema Vaca Muerta. Sabés algo más de la presencia de una delegación del puerto bahiense en Neuquén, me refiero a la jornada sobre logística del futuro en Vaca Muerta.

--Que la delegación encabezada por Miguelito volvió con la certeza que Bahía Blanca es un actor principal en la alianza estratégica con Neuquén. El puerto local no deja de estar presente en todo evento que tenga que ver con ese yacimiento para ratificar su compromiso y el del empresariado local con Vaca Muerta.

--Ayer leí que Puerto Rosales comenzó a exportar petróleo de ese yacimiento.

--Sí, y habrá que estar muy atento a este proceso porque eso se va a intensificar en los próximos años. En medio de la malaria no deja de ser una buena noticia.

--Así es, y a quienes también veo con una sonrisa de oreja a oreja es a los dirigentes de Liniers.

--No es para menos. Tienen más de 60 millones de razones para estar alegres. Y todavía le van a quedar otras tantas si Lautaro sigue cumpliendo objetivos deportivos en el Inter.

--¿Qué van a hacer con tanto dinero?

--Mientras analizan distintos proyectos que fueron apareciendo en el último tiempo, ya decidieron invertir en la finalización del gimnasio que da a la pileta en la avenida Alem, que se inició con dinero de la transferencia del “Chiqui” Bouzat, e iluminar completamente las canchas 4, 5 y 6 del complejo Zibecchi.

--Supongo que las obras van a seguir...

--Sí, pero hay muchos proyectos en danza y por ahora no se ponen de acuerdo en el orden de prioridades. Incluso, ya hubo un montón de empresas que se acercaron al club para ofrecer sus servicios, lo que hizo pensar a los dirigentes en contratar a un gerente para que se ocupe del tema. Una idea es generar pliegos de licitación de los trabajos que se encaren, para evitar suspicacias.

--¿Y cuáles son los proyectos?

--Hay varios. El más concreto es poner césped sintético (dos canchas de 11 y una de 9) en el predio, donde incluso no se descarta techar una. Otro dirigente propuso reformar la tribuna local del Alejandro Pérez, copiando el modelo de las plateas de Olimpo. También se analiza realizar una inversión inmobiliaria sobre 12 de Octubre para construir una residencia estudiantil y hay otra carpeta para armar un gimnasio vidriado sobre la sede, con vista a la avenida.

--¿Es verdad que un socio puso a consideración trasladar la cancha de fútbol principal al Zibecchi?

--Sí, pero a priori no tuvo demasiado quórum. Muchos creen, y con razón, que Liniers es el club de la principal avenida y no quieren perder ese rasgo distintivo.

Llamativa “disputa” por un juicio sin sede

--¿Qué tenés de los Tribunales?

--Mirá, hay un lindo revuelo, pero que está haciendo más ruido en Tres Arroyos que en Bahía, aunque está relacionado con nuestra ciudad.

--¿De qué se trata?

--Tiene que ver con el próximo juicio oral a la denominada “Banda del Corsa”, una asociación ilícita conformada por al menos 10 miembros que entre 2016 y 2017 aparentemente se dedicaba a robar viviendas en aquella ciudad, contando con el apoyo de la Patrulla de Prevención Ciudadana, que le liberaba las zonas. Por la repercusión del caso y la posible connivencia policial, está considerado el juicio más importante de Tres Arroyos de al menos la última década.

--¿Y cuál es el problema?

--Que los jueces de allá, por distinto motivos, se excusaron de intervenir y ahora tiene que hacerlo el bahiense Hugo Adrián De Rosa, pero hay un detalle: De Rosa, por razones de agenda y la tarea inherente al tribunal que representa en Bahía, el Criminal Nº 1, quiere trasladar el juicio a nuestra ciudad y no tener que viajar él todos los días.

--¿Y...?

--En Tres Arroyos saltó la bronca, porque eso sería dificultoso y hasta costoso, teniendo en cuenta la logística de traslado de 10 detenidos -es cierto que varios están en la cárcel local- y de unos 120 testigos, casi todos de Tres Arroyos, que deberían recorrer 200 kilómetros para declarar.

--¿Y...?

--Bueno, te puedo decir que la resolución está en suspenso, porque la fiscalía le planteó esta inconveniencia a sus superiores, en la Procuración, y pidieron que, en definitiva, sea el juez el que se traslade a Tres Arroyos y no a la inversa. Para colmo de males, la única defensora oficial de esa ciudad tiene que tomar parte en el juicio y, de trasladarse a Bahía, durante varios días Tres Arroyos se quedaría sin funcionaria en tan sensible área.

--Veremos cómo se resuelve. ¿De la región tenés algo?

--Arranco con Villarino, porque en la semana el diputado provincial massista Pablo Garate se dio una vuelta por el centro de jubilados y otras instituciones de Argerich y sorprendió bastante ver a quién estuvo acompañando.



--¿A la referente local del Frente Renovador, la diputada María Fernánda Bevilacqua? ¿A su padre, el intendente vecinalista Carlos Bevilacqua, hombre muy cercano a Sergio Massa?

--Frío, frío: estuvo junto al concejal vecinalista Juan Cruz Vidal, el único que hasta ahora se anotó en la carrera para disputarle la intendencia a Bevilacqua.

--Imagino que en los pasillos de la muni, en Médanos, no debe haber caído nada bien que un diputado massista pise el distrito codo a codo con un candidato opositor...

--Para nada, pero por ahora le bajan el tono a la polémica. “No es para darle mayor importancia”, dicen en el círculo íntimo del intendente, donde esta semana festejaron la aprobación por unanimidad, y por tercer año consecutivo, de la rendición de cuentas municipal.

--Te hago un 2x1. Esta semana se puso en funcionamiento la subestación transformadora de 33kva de Sierra de la Ventana, obra que fue ejecutada por la cooperativa eléctrica local y que, a valores de hoy, cuesta más de 22 millones de pesos.

--Gran inversión.

--La más importante de la historia de la cooperativa, me chimentaron, y relevante por donde se la mire, ya que permitirá cubrir por una década una demanda que está en franco crecimiento por el loteo de nuevos barrios en la localidad.

--¿La otra buena?

--Vialidad provincial comenzó en Puan una obra muy esperada: el alteo y repavimentación del ingreso a Puan desde Azopardo, y la conexión con el camino de circunvalación. Luego se intervendrán pasos a nivel de la ruta 76, con un costo total superior a los 7 millones de pesos.

--Buena obra, en medio de tanta malaria.

--Sí. Te dejo la última, de las que te gustan a vos.

--Dale.

--Los amigos de Sottovento están preparando algo especial para el sábado 25 de mayo.

--¿De qué se trata?

--El tradicional locro, pero con el agregado del traslado posterior al puerto, con navegación incluida por el estuario y merienda.

--Buena propuesta, pero ahora levantemos campamento. Esta vez pago.

--Dale, menos mal que traje paraguas.