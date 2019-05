"El 13 de julio le diré gracias a los hinchas de River por tanto amor"

“Es duro no poder estar. Es difícil dejar atrás todo lo que hice en mi vida. Espero que pueda disfrutar mucho con todos mis compañeros, con mi familia. Quiero agradecer a toda la dirigencia por darme la oportunidad de poder despedirme de la gente y de mis compañeros”, indicó Rodrigo Mora durante la conferencia de prensa en la que hoy, junto al presidente Rodolfo D'Onofrio, anunció su partido homenaje para el sábado 13 de julio.

En relación a los invitados al evento en el Monumental, que será organizado por WFG, dijo: “Hice una lista grande, porque he hecho buena relación todo este tiempo en River, desde 2012 hasta hoy. Con los que me gustaría compartir dentro de una cancha son Marcelo (Gallardo), Enzo (Francescoli), (Ariel) Ortega y Norberto (Alonso). Habrá varios nombres que son ídolos que me gustaría que estén esa noche”.

“Cuando decidí retirarme no podía hablar, no podía dar notas. Les ofrezco disculpas a todos. Fue duro para mí decir ‘no puedo más’. Mil cosas se me pasaban por la cabeza. Desde que arranqué el fútbol profesional a los 17 años que traigo esta vida. Hablo a diario con la mayoría de los jugadores y les decía, después de que me recuperé, que disfrutaran de lo que hacían, con amor, porque no sabían qué podía hacer el día de mañana”, agregó el uruguayo.

Mora también contó lo que significaba para él estar en River: “Los que jugamos al fútbol somos unos afortunados, pocos tienen la posibilidad de llegar. River es un gran club, después te toca irte y te dan ganas de volver. No se apuren en irse, porque lo que viven acá no lo viven en otro lado”.

Por su parte, Rodolfo D’Onofrio señaló: “Te lo ganaste solito, sos el que logró que este amor sea tan grande. Me imagino el dolor que tenés, porque los hinchas también lo tenemos y lo sentimos. Te extrañamos en la cancha, en los pasillos, en la concentración, en todos lados. Siempre tuviste una actitud muy positiva. Ese día estaremos para hacerte un homenaje; no para despedirte, porque River es tu casa y siempre vas a estar con nosotros”.

