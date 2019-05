Aguad salió a "aclarar" sus dichos: "Bajo ningún punto de vista hablé de responsabilidad de los submarinistas"

El ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, salió a "aclarar" que no culpó a los tripulantes del ARA San Juan por el hundimiento del submarino, luego de su discurso en el acto por el Día de la Armada en Punta Alta.

"No tienen ninguna responsabilidad. Bajo ningún punto de vista hablé de responsabilidad de los submarinistas, al contrario. La responsabilidad la tiene que determinar la Justicia, no nosotros", se excusó en declaraciones a Cadena 3.

Antes del mediodía el funcionario nacional había dicho que el hecho fue "con toda claridad" por la "falta de entrenamiento y a la falta de capacidades adquiridas".

"Cuando el paso de los conocimientos y experiencias entre generaciones no son bien transmitidos, pueden causar una gran tragedia", había agregado.

Ahora Aguad aclaró que lo que dijo es que durante mucho tiempo "la obsolescencia, la falta de adiestramiento y en el caso del submarino la falta de funcionamiento por más de cuatro años, tiene consecuencias”.

Y en ese sentido, amplió: "En el caso del submarino, en el año 1995 la pericia dice que el mismo ARA San Juan tuvo un incendio en las barras de batería que demoró dos días en apagarse. Eso significaba una experiencia valiosísima para el futuro, era una cuestión gravísima en un submarino de esas características. Desde el lugar donde tenían que tomar decisiones, no se tomaron en cuenta aquellas graves consecuencias que había tenido el incendio”.

El funcionario nacional consideró que la tragedia formó parte de una “cadena causal” de responsabilidades que tuvo que ver con el “deterioro en las Fuerzas Armadas”.

En ese sentido, agregó: "Tenemos que adquirir otro submarino, aviones para la Fuerza Aérea y para la aviación naval. El que interpretó de esa manera interpretó mal. El deterioro y el retroceso que tuvo la Argentina no es gratis, se pagan consecuencias en todos los órdenes de la vida: en el sistema educativo, de salud, en la economía, en la pobreza y en las Fuerzas Armadas”.

Polémica

Los dichos de Aguad generaron malestar en los familiares de las víctimas del ARA San Juan y una fuerte polémica en las redes sociales de parte de los usuarios que consideraron que el ministro había responsabilizado a los submarinistas por el hundimiento de la nave.

En diálogo con La Nueva., María Rosa Belcastro, mamá del teniente puntaltense Fernando Villarreal, lamentó las declaraciones y expresó: "No puede decir esas cosas porque los 44 no se pueden defender; pero estamos los familiares para defenderlos. Estoy indignada y enojada, y no voy a permitir que ni él ni nadie pise la memoria de mi hijo".

Por su parte, el padre de otro de los tripulantes fallecidos, Luis Tagliapietra, cruzó fuerte a Aguad: "Se le cayó la careta al ministro, es una falta de respeto y una muestra de insensibilidad para todos los familiares".

"[Aguad] Nos lo dijo en privado [lo de la responsabilidad de los submarinistas], fue la estrategia del ministro desde el primer día. Los familiares sabíamos a qué apuntaba el ministro desde el primer día", agregó en diálogo con A24.