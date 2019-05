Fernando Alonso, accidentado en Indianápolis: "Estamos lejos de lo esperado", contó

Por demás complicado resultó el primer día de entrenamientos en Indianápolis para el español Fernando Alonso, quien se presta a afrontar su segunda participación en las míticas 500 Millas, a disputarse el domingo 26 del corriente.

El asturiano, a bordo del Dallara-Chevrolet que alista el McLaren Racing, se salió de la huella de tránsito a más de 150 millas por hora y estrelló contra el muro en la curva 3 del "Indianápolis Motor Speedway", dañando considerablemente su unidad.

"Sufrí subviraje, y si bien levanté el pie del acelerador no fue suficiente. La pared se acercó demasiado y desafortunadamente no pude evitar el impacto. Perderemos un poco de tiempo de trabajo otra vez, lo siento por el equipo. Pero aprenderemos y esperamos regresar", sostuvo el ex bicampeón de Fórmula 1, quien además afirmó que “estamos lejos del nivel esperado”.