Los carritos del parque no abrirán sus puertas hasta enero de 2020

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

“La idea es elevar el nivel de los locales”, dicen desde la Municipalidad. “No se puede invertir si nos impiden contratos a largo plazo”, responden desde los carritos.

En medio de acusaciones cruzadas, clausuras bromatológicas y concesionarios que pegan el portazo después de 20 años, lo concreto es que, condiciones del pliego y reclamos en el Concejo Deliberante de por medio, los futuros carritos del parque de Mayo no abrirán sus puertas hasta enero de 2020.

El miércoles 1 de mayo la Municipalidad clausuró por cuestiones bromatológicas la mayoría de los seis carritos-cantina del parque de Mayo, luego de lo cual salió a la luz algo que se venía rumoreando hace rato: salvo el de La Isla, los demás se licitarán y, si bien aún no se conocen las condiciones del pliego, deberán superar el nivel de los carritos actuales, para estar a la altura de la puesta en valor del principal paseo de la ciudad que anuncian desde la comuna.

“Hace dos años empezaron a dejar de renovarnos los contratos. La Municipalidad citó a las entidades intermedias de beneficencia a cargo de los carritos para que no nos renovaran más a los concesionarios. Pero a nosotros nadie nos dijo nada hasta que oímos un rumor hace un par de meses”, disparó Miguel Robiolio, dueño del Café del Parque, correspondiente a Ayuda-Le.

“Al no tener contrato no podés tener habilitación, sin habilitación no podés tener el REBA (registro de expendio de bebidas alcohólicas). Entonces esperaron que estuviéramos todos fuera de regla para venir y clausurarnos, nos fueron empujando a esta situación”, agregó.

Sobre las infracciones bromatológicas que Fiscalización municipal les labró la noche del Día del Trabajador, Natalia Dimartino, pareja de Robiolio y copropietaria del local, expuso: “Es real que encontraron cosas, es probable que hayan encontrado cosas en mal estado. Ahora, yo quiero que me expliquen, ¿cómo quieren que hagamos todo lo que había que hacer si no tengo contrato porque ellos no dejan que lo tengamos? Acá invertimos durante 20 años, pero ahora ¿para qué íbamos a pintar si sabíamos hace meses que nos iban a echar a todos?”.

Sobre la decisión tomada el día siguiente a la clausura, Dimartino manifestó que “está más que confirmado que cerramos, nos estamos llevando todo, hasta el último tornillo, porque todo esto es nuestro, esto en 1999 estaba pelado. Lo que más nos duele es la gente que queda en la calle, porque si bien la situación venía mal, como todo en el país, la veníamos luchando un montón para que tuvieran el sueldo a fin de mes”.

Entre otros reclamos hacia la gestión municipal, la pareja lamentó que “nadie nos haya venido a preguntar cómo estábamos laburando en el parque, en qué condiciones, con cuántos empleados. A mí me habría encantado laburar con cloacas, con gas, poder ampliarlo, mejorarlo, pero llegó un momento en que se hizo imposible. Además, cuando quisimos ampliar un baño, por ejemplo, nos dijeron que no le podíamos sacar un metro más al parque, pero después se terminó abriendo un carrito nuevo, entonces hay cosas que no se entienden”.

“O cuando se nos cayó un árbol, en la época de Lenzi, que nos rompió el techo y tuvimos que cambiar todo porque se nos llovía. Advertimos durante meses el peligro de ese árbol y nunca obtuvimos respuestas. No hace falta recordar lo que pasó por esos años con un árbol”, lamentó Dimartino.

Lindos espacios, y en regla

“El objetivo de la Municipalidad fundamentalmente es devolverles a esos espacios gastronómicos el movimiento, la fisonomía y la belleza que tuvieron en otra época. Pero también poner las cosas en regla, porque lo que había era una cesión de comodato, préstamos de uso precarios que había que emprolijar”, sostuvo el secretario municipal de Gobierno, Fernando Compagnoni.

Sobre el rol de las entidades intermedias (la cadena siempre fue Municipalidad-entidades-concesionarios), Compagnoni explicó que de una u otra forma seguirán recibiendo lo que reciben actualmente como canon o alquiler, según el caso.

“La realidad es que los montos que percibían actualmente eran irrisorios, a algunas les entraban 5.000 o 6.000 pesos. Entonces o bien nos haremos cargo desde la Municipalidad de esos montos, o bien incluiremos en los pliegos que los nuevos concesionarios lo sigan cubriendo”, agregó.

En ese mismo sentido, el abogado destacó el hecho de que “para las entidades esto fue un alivio, porque la relación con los que explotaban las cantinas les resultaba más un problema que una solución, incluso a veces hasta temían recibir algún coletazo por juicios laborales o cosas por el estilo de los concesionarios”.

“Que quede claro que nosotros no queremos causarle ningún daño a los que explotan los carritos actualmente, por eso se van a poder presentar igual que todos a la licitación. Es más, tal vez puedan hacer pesar su experiencia sobre el resto porque ellos ya están ahí”, analizó el exconcejal.

Sobre los plazos de reapertura, el funcionario aclaró que si bien aún no están los pliegos, “la idea es que estén listos para el 1 de enero de 2020, en el marco de un parque con todas luminarias LED nuevas y un embellecimiento general que ya fue licitado”.

Ante la consulta, Compagnoni no descartó la posibilidad de que se construya un carrito nuevo, agregando que “hay algún espacio lindo y disponible por ahí, faltaría materializarlo”.

El Griego, una historia aparte

El carrito del “Griego”, en La Isla, no corre la misma suerte que los demás, dado que su situación jurídica es distinta, su expediente pertenece a la secretaría de Hacienda y no a la de Gobierno, principalmente porque además de explotar gastronómicamente el espacio, también tiene a cargo el cuidado y la explotación del lago del parque.