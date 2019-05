"La CGT debe ganar en disciplina y organización", dijo un ex integrante del triunvirato

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

"La CGT debe ganar en disciplina y organización. Hoy la central obrera es un gigante con pies de barro, falta espíritu confederal. De nada vale que nos juntemos todos y establezcamos un programa si después nadie lo quiere respetar. Eso fue, en buena medida, lo que pasó. Y por eso me retiré de su conducción en noviembre del año pasado".

El secretario general de la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, pasó por Bahía Blanca para mantener reuniones con referentes de su espacio gremial y de otros sindicatos. En diálogo con La Nueva, también habló de política.

--¿Qué panorama ve para el sindicalismo en general y la CGT en particular?

--Imagino que el resultado electoral va a provocar reacciones al interior del mundo sindical. La conducción a través de un triunvirato (que integró junto con Héctor Daer y Carlos Acuña) fue la salida a las tensiones que se habían registrado antes de que llegara Mauricio Macri al gobierno.Hoy está muy claro que cumplió un ciclo.

--Durante el gobierno de Cambiemos hubo sectores gremiales por fuera de la CGT que demandaban más dureza en los reclamos. ¿Cuál es su opinión?

--Mientras yo estuve hubo 4 paros generales y 3 grandes movilizaciones, si lo divido por 24 meses me da una gran protesta cada 3 meses aproximadamente, sin contar los conflictos de mediana intensidad que hubo en el medio. ¿Qué tengo que hacer, una protesta cada 15 días? Hay que hacer un análisis un poco más preciso de la situación. Lo que importaba era, y esto lo asumo como un déficit, que la central obrera tenga un programa y no lo logramos. Pero eso no se consiguió cuando estaba Schmid, aunque tampoco antes con Hugo Moyano.

Reunión con otros gremios en Empleados de Comercio.

--Este gobierno pone mucho acento en la transparencia y la infraestructura. ¿Cuánto mejoraron los puertos en estos sentidos con Cambiemos?

--Hasta aquí he visto una gestión volcada a mejoras de la infraestructura vial, en cierta medida, más una fuerte propagada sobre la política aerocomercial y punto. Nada más. No he visto nada nuevo en la navegación interior y mucho menos en infraestructura portuaria.

--¿Cree que se podrán concretar en el futuro cercano obras como el tren de Bahía Blanca a Vaca Muerta o la extensión de la Hidrovía?

--Son obras que hay que poner en el radar, pero después de 4 años no vemos ningún resultado. En la navegación interior este gobierno tiene los mismos déficits o peores que el anterior. Y en cuanto al ferrocarril, excepto las mejoras en el tren de pasajeros del área metropolitana, no hay nada más. El balance en el sistema de cargas es absolutamente negativo. Le doy un dato: un tren que sale de Tucumán al puerto de Buenos Aires tarda 22 días, más de la mitad de lo que demora un buque portacontenedores para cruzar el océano.

--¿Qué le pareció el acto de Cristina Kirchner?

--No leí todavía el libro pero lo voy a hacer. El jueves me fui a la cancha a ver a Boca, así que no seguí de cerca la presentación sino a través de los medios. Fue un hecho político importante. En cuanto a mis preferencias, en el ballottage yo no voy a votar al oficialismo. En el peronismo tiene que haber unidad y, si no se logra una lista de consenso, que haya una PASO con todos adentro. Aun cuando muchas veces quienes impulsaron la creación del sistema PASO hicieron todo lo contrario.