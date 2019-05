Hockey: el majestuoso centro deportivo donde entrenan Las Leonas

Con las bahienses Valentina Costa Biondi y Bianca Donati, el seleccionado argentino de hockey sobre césped se prepara para una nueva presentación en la FIH Pro League, en el inicio de la gira como visitante.

Las Leonas viajaron el pasado lunes hacía Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos, para medirse ante el combinado local, mañana desde las 19.

Desde su llegada, el equipo dirigido por Carlos Retegui se entrenó en "Spooky Nook Sports", el complejo deportivo cubierto más grande de Estados Unidos.

Según explica el sitio oficial, el lugar cuenta con " canchas reglamentarias y campos de juego para más de una docena de deportes bajo un mismo techo. Además de las instalaciones interiores de 700.000 pies cuadrados".

El sitio tiene también un campo de hockey al aire libre y una cúpula de clima controlado, donde se entrenó el combinado nacional durante estos días y es además el lugar habitual donde se reúne la selección estadounidense.

El centro cuenta con canchas, gimnasios, centros de entrenamiento, pista de atletismo, un sector de ventas de artículos deportivos, un sala de juegos y un lugar de comida. Un estudio de artes marciales, un lugar para eventos corporativos y sociales con capacidad de 10 mil invitados (135 salones), un hotel y más atractivos.

Todo esto puede ser utilizado por planteles de alto rendimiento, así como también por deportistas o ser alquilado para cumpleaños juveniles, etc.



No todo es hockey: Las Leonas aprovecharon las instalaciones y jugaron un ratito al básquet.

Las locales

Para Bianca, este lujoso centro deportivo le sirvió como lugar para continuar con su recuperación en la rodilla derecha, luego de la lesión sufrida en septiembre del año pasado.

La jugadora de River atraviesa el último tramo de rehabilitación y está próxima a volver a las canchas.



Donati junto a Claudia Burkart, en la #CuentaRegresiva según publicó en su Instagram.

"Me siento muy contenta de estar acá entrenando con las chicas, la verdad que no me lo esperaba", contó Bianca en un video de la Confederación Argentina de Hockey.

"Como no me esperaba esta gira, la estoy disfrutando mucho. Estoy disfrutando muchísimo los entrenamientos que son los que me van a llevar a estar a punto, a crecer y estar bien y a la altura de las chicas. Me estoy adaptando de a poco", explicó la ex jugadora de Palihue y Atlético Monte Hermoso.

🗣️ @BianDonati viajó a Lancaster y contó sus sensaciones por volver a ser parte de una convocatoria con #LasLeonas🦁🇦🇷 tras la lesión sufrida en su rodilla el año pasado, además explicó cómo fue su recuperación y los objetivos de cara al futuro #FIHProLeague pic.twitter.com/mFk3lWLsjq — ARG Field Hockey (@ArgFieldHockey) 10 de mayo de 2019

Valentina Costa Biondi, en tanto, se entrenó a la par del grupo y es uno las habituales jugadoras elegidas por Retegui.

La ex Atlético Monte Hermoso acumula 7 participaciones en el Seleccionado Mayor (todas en este certamen) y viene de ser titular en el último partido ante Australia.

Hasta el momento, el equipo argentino tiene un porcentaje de 81% de puntos, producto de 7 triunfos, 3 empates ganados por bonus y una derrota.

Luego de este partido, Las Leonas cerrarán su participación en la etapa clasificatoria con 4 encuentros más como visitante: Gran Bretaña (sábado 18), Alemania (miércoles 22), Holanda (jueves 20 de junio) y Bélgica (domingo 23).