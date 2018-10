Hockey: “De esto voy a sacar muchas cosas positivas”, dijo Bianca Donati tras la lesión

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Resumidamente, la definición de “resiliencia” es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas.

Y en ese aprendizaje se encuentra la bahiense Bianca Donati, quien tras disputar el Mundial de hockey con Las Leonas, sufrió la lesión de los ligamentos cruzados y la distensión del ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

“Creo que de esto voy a sacar muchas cosas positivas; a futuro me va a hacer muy bien para la cabeza y para disfrutar más de lo que hago”, admitió la jugadora de River.

La lesión la sufrió el martes 18 de septiembre jugando ante GEBA por la Liga Metropolitana.

“Fue en un corto, cuando quise frenar; se me dobló la rodilla para adentro. En el momento creí que la arrastradora del otro equipo me había enganchado la rodilla, pero cuando vi el video no me había tocado. El impacto que sentí era eso, la lesión”, contó Bianca, quien fue operada el viernes 28.

El momento justo en el que Bianca es atendida tras sufrir la lesión ante GEBA. Foto: Prensa River Plate.

Ese partido, River lo adelantó para disputar el Campeonato Argentino de Clubes (ex Liga Nacional), certamen del que fue subcampeón al caer en la final -por penales- justamente ante GEBA.

Pese a su lesión, Donati viajó con el equipo a Rosario.

“La Liga es uno de los torneos más importantes para mí, por lo que viví en Monte Hermoso (NdR: fue subcampeona), así que me quise morir cuando me enteré que me la perdía, pero me tocó vivirlo de otra manera. Creo que estar allá era lo mejor para mí, para mí cabeza y para el equipo”, entendió.

Ahora, tras operada exitosamente, es momento de pensar en el futuro.

“Son seis meses; ahora, ya no me apuro. Me pierdo la Champions (Trophy) con la Selección y los playoffs con River, que es lo más importante. Pero haber jugado un Mundial te afloja bastante la cabeza, mucho más difícil hubiese sido si me pasaba antes”, dijo Donati.

La bahiense de 23 años fue titular en todos los encuentros de la cita mundialista.

“En lo que es Selección, me quedó en el medio de un Mundial y un Juego Olímpico (Tokio 2020), me pierdo también el arranque de la Pro League del año que viene. Pero bueno, lo importante es no apurarme. A nivel Selección, es el mejor momento para lesionarse, por así decirlo. Es algo que a los deportistas nos puede pasar”, cerró Bianca.

“Estoy muy acompañada, a pesar de estar lejos de casa”

Con la bota, Bianca se acercó al entrenamiento de Las Leonas a visitar a sus compañeras.

A su lado. “Estoy muy agradecida con todos los que me rodean, desde que me lesioné no estuve un día sola. Estoy muy acompañada por las chicas del club, que son como mi familia y por todos los que forman el seleccionado. Estoy muy bien acompañada, a pesar de que esté lejos de casa”, señaló Bianca.

Gesto de capitana. “Belén Succi (arquera de Las Leonas) me fue a ver antes de entrar a la operación. Sentí mucho el apoyo de las más grande y de todo el equipo. El entrenador (Agustín Corradini) después de la operación también fue a verme, la verdad que no me lo esperaba. Tengo constante mensajes; de parte de River y de la Selección, todo perfecto”, contó Donati.

Incondicionales. “Para la operación vinieron a verme mis papás y mis hermanos. Después mi mamá se quedó dos semanas hasta que pude caminar y moverme sola. La idea es quedarme hasta diciembre acá (en Capital), ir unos días a Bahía, y volver en enero a encarar la etapa final de la recuperación”, explicó la Leona.