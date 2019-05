Avelluto, sobre los organizadores de la Feria del Libro: "Fueron oficialistas en dictadura y son oportunistas en democracia"

El secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, habló sobre la presentación de "Sinceramente", el libro de Cristina Kirchner, y dijo que "la Fundación El Libro ha tenido una actitud oportunista frente a todos los gobiernos, fue oficialista durante la dictadura militar".

Avelluto, quien ayer mientras se presentaba "Sinceramente" en la Rural de Palermo se encontraba en la Embajada de Francia, en un acto donde el secretario de Medios Hernán Lombardi recibía la Legión de Honor por parte del gobierno galo, comparó la tranquilidad y el orden que imperaron en la sala Jorge Luis Borges con los gritos y las interrupciones que soportó durante su discurso oficial de inauguración el pasado 25 de abril.

Al respecto, señaló: "Cuando las autoridades de la Fundación El Libro quieren hacer las cosas de una manera las hacen, y cuando las quieren hacer de otra, también".

"Pueden brindar un acto como el de ayer, ofreciéndole a la expresidenta las garantías que ella había solicitado. Mientras que a mí me habían dicho que no iba a suceder lo mismo que el año pasado conmigo y no lo pudieron o no lo quisieron hacer", continuó en declaraciones a radio Nacional.

"La expresidenta tiene derecho a presentar su libro en la Feria o en cualquier lado (...) La Feria del Libro es un acontecimiento privado, organizado por el sector privado, que impone las reglas que quiere (...) Y tampoco hay ningún delito en que sus directivos sean mayoritariamente kirchneristas", agregó el secretario de Cultura. (Télam y La Nueva.)