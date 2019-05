Los 600 de Messi: los datos, fotos y el gol desde distintos ángulos

El argentino Lionel Messi hizo dos goles esta tarde en el triunfo del Barcelona ante Liverpool por el partido de ida de la semifinal de la Champios League y llegó a los 600 goles en el equipo español.

Messi se transformó en el máximo goleador de la historia con un solo club en Europa y Barcelona mostró a través de un video el pasaje desde el inicio de su carrera hasta hoy.

El delantero argentino hizo el primer gol y el número 600 el mismo día: 1 de mayo.

14 years to the day after scoring his first Barcelona goal, Messi scores his 600th 🐐 pic.twitter.com/AciAstdCLz