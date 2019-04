Continuará esta noche la tercera fecha en el básquetbol local de ascenso

Con cinco partidos se completará esta noche la tercera fecha en el básquetbol local de Segunda.

Tres juegos se disputarán en nuestra ciudad, desde las 20:45, y dos se desarrollarán en Punta Alta, a partir de las 21.

En el Ardubilio Severini se enfrentarán Argentino y Barracas con el contralor de Javier Sánchez, Sebastián Arcas y el debutante Ezequiel Weinbender⁩.

Además, Independiente y Velocidad se verán las caras en el Néstor y Raúl Barral, siendo jueces Sebastián Giannino, Nicolás Larrasolo y Diego Kessler.

Mientras que en el Eladio Santos jugarán Sportivo Bahiense y Ateneo, con Horacio Sedán, Miguel Firpo y Lucas⁩ Paulete.

En tanto, Altense y Pellegrini serán locales en sus respectivos escenarios.

El primero recibirá a El Nacional, cotejo fiscalizado por Marjorie Stuardo, Marcelo Gordillo y Jorge Blanco.

Mientras que "Pelle" se las verá con Los Andes, arbitraje de ⁩Néstor Schernenco, Mauro Reyes y Franco Berlato (debuta).

La fecha se abrió anoche en el gimnasio de los Aviones Azules con victoria de Bahía Basket sobre Whitense por 70 a 53.

Fecha libre tendrá Comercial.

Posiciones

Así están en la tabla: 1º) Argentino, Los Andes, El Nacional, Bahía Basket y Whitense, 4 puntos; 6º) Velocidad, Independiente, Altense y Comercial, 3; 10º) Barracas, Sportivo y Ateneo, 2; 13º) Pellegrini, 1.

Así seguirá la semana

El básquetbol local tendrá continuidad el jueves, con la segunda fecha de primera división.

Se llevarán a cabo, desde las 20:45, los siguientes partidos

- Liniers –vs Leandro N. Alem (Néstor Schernenco, Mariano Enrique y Juan Jaramillo)

- Pueyrredón vs Olimpo (Horacio Sedán, Lucas Paulete y⁩ Jorge Blanco)

- Pacífico vs Napostá (Miguel Firpo, Marcelo Gordillo y Lucas Andrés)

- Estrella vs San Lorenzo (Alejandro Ramallo, Marjorie Stuardo y Nicolás Onorato)

- Estudiantes vs Villa Mitre (Mauro Reyes, Sebastián⁩ Arcas y Lucas González)

- 9 de Julio vs Bahiense del Norte (Eduardo Ferreyra, Diego Kessler y Franco Berlato)⁩

Mientras que el viernes se jugarán cinco partidos de la cuarta programación de Segunda, ya que fue diferido el duelo entre Bahía Basket y Argentino:

- El Nacional vs Pellegrini (Sebastián Giannino, Sebastián⁩ Arcas y Ludmila Munz)

- Ateneo vs Altense (Eduardo Ferreyra, Diego Kessler y Santiago López Hoyos)

- Velocidad vs Sportivo Bahiense (Marjorie Stuardo, Mariano Enrique y Lucas González)

- Barracas vs Independiente (Horacio Sedán, Marcelo Gordillo y Nicolás Onorato)

- Comercial vs Whitense (Alejandro Ramallo, Mauro Reyes y Ángel Rizzo)