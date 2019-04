Antivacunas: "En el Penna se recibieron chicos con patologías prevenibles"

"Está probado que las vacunas son necesarias y efectivas. Se trata de una herramienta fundamental para el control de las enfermedades, en especial las infectocontagiosas", le dijo hoy a La Nueva el secretario municipal de Salud, Pablo Acrogliano.

El pasado sábado este diario expuso la preocupación de distintas autoridades sanitarias de la ciudad y la zona por el avance del movimiento antivacunas.

"No sé si hay gente en Bahía que forme parte de ese colectivo, pero sí conozco que hay un grupo de personas en Sierra de la Ventana que defiende esa idea. De hecho en el Hospital Penna se recibieron chicos de esa localidad que no estaban vacunados y presentaban patologías prevenibles", contó Acrogliano, ex titular de la Asociación de Profesionales del sanatorio provincial.

El funcionario aclaró que no son familias sin información o acceso a los sistemas de salud, sino que toman esta decisión por convicción personal.

"Es un movimiento que surge en Europa y tiene que ver con el naturismo y la no medicalización en los procesos de salud y enfermedad. Van de la mano con determinados colectivos ecológicos. Por supuesto que nuestra recomendación es cumplir con el calendario obligatorio", agregó Acrogliano.

Y aseguró: "En Bahía Blanca, afortunadamente, tenemos muy buena cobertura. Si hay algo que funciona bien es Inmunización".

"Riesgos demasiado grandes"

“No podemos decir que ese movimiento está integrado por tales o cuales personas, o que se reúnen tales días en un determinado lugar, pero sabemos que existen este tipo de comportamientos individuales que pueden tener efectos negativos en el conjunto”, había dicho la bioquímica Jorgelina Scuffi, responsable de Epidemiología de Región Sanitaria.

Scuffi subrayó la idea de que la vacunación no solo es importante en términos individuales sino, sobre todo, colectivos. Un solo niño sin vacunar en una sala de jardín de infantes podría generar problemas al resto.

“Esto también podría atenuarse porque las vacunas tienen un efecto rebaño. Es decir, generan una protección al conjunto. Pero quien no se aplica las dosis correspondientes corre riesgos demasiado grandes”.