"A Cambiemos es posible que le convenga que Cristina sea candidata; a la Argentina, no"

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó hoy que una posible candidatura de Cristina Kirchner aumentaría las posibilidades de Cambiemos, pero enfatizó que si la expresidenta "decidiera no competir, a la economía argentina le iría mejor".

"Creo que a Cambiemos es posible que le convenga que sea Cristina (la candidata opositora); a la Argentina, no. Me parece que hay un fenómeno curioso que es que de todas las crisis se sale generando expectativas positivas y es difícil generalas con la incertidumbre de si vuelve el kirchnerismo. Entonces, curiosamente si Cristina decidiera no competir, a la economía argentina le iría mejor", afirmó Pinedo.

En declaraciones al diario Ámbito Financiero, el legislador por la Capital sotuvo que cuando asumió Mauricio Macri "la Argentina era una catástrofe".

"Si seguía su camino y no estaba Macri en el medio, habría volado por los aires en el año 2016, como en 1989 con una hiperinflación casi con seguridad y eso es una destrucción fenomenal de la base social del país. Así que por evitar eso no creo que tengamos que autocriticarnos", evaluó. Sobre la actual situación económica, señaló: "Estamos pariendo la salida de esa corrida contra el peso y la salida de la inflación que es el objetivo principal del Gobierno".

"En el equilibrio entre crecimiento e inflación que siempre es difícil de encontrar y ahora estamos en el peor de los momentos, con una Argentina que lleva siete años de estancamiento y que estamos tratando de ponerle bases sólidas para que empiece a tener un crecimiento sostenido", agregó.

Además, argumentó: "Cuando vos hacés las cosas bien, al final te va bien; y cuando hacés todo mal, al final te va mal. Nosotros estamos haciendo muchas cosas que están bien".

"El principio de no gastar más de lo que tenés es un principio sano de administración y cortar la inflación con seriedad monetaria nos parece que también es relevante y a partir de ahí la Argentina tiene dinamismo y una capacidad de reacción muy superior a la de otros países. Esto ya lo ha hecho la Argentina para salir de momentos muy malos, reaccionando muy fuerte para arriba. Y cuando las cosas se ordenen, eso va a suceder de nuevo", puntualizó. (NA)