Suspensión en Lucaioli, Giachino fue paloma y cortes de cintas en medio de una crisis que no para

--¿Cómo va, Juan María? Antes que nada debo admitir que no te equivocaste el domingo pasado cuando pronosticaste una semana muy dura para Bahía. Lo de Lucaioli está al caer y ya se concretó el cierre del call center.

--Desafortunadamente lo del complejo de avenida Cabrera te lo venía anticipando hace rato, a comienzos de febrero te dije que cerraba en marzo o abril, y ahora se hizo realidad.

--¿Qué más sabés?

--Que el jueves les fueron desconectando los teléfonos a los que no habían llegado a un acuerdo con la empresa Aegis y los terminaron despidiendo. En estos días les llegará la carta documento a cada uno y el miércoles recibirán la indemnización. Pero a su vez, estos despedidos, que por algún motivo no llegaron a un acuerdo, seguramente les harán juicio a la parte patronal.

--¿De cuántas personas estás hablando?

--De unas 140, pero acordate que supo tener unos 800 cuando comenzó, en 2007.

--Ya que estamos con temas difíciles, qué revuelo armaste la semana pasada con Lucaioli...

--Por respeto a los empleados no te conté nada que ellos no supieran...

--¿Y ahora?

--Ya se decidió la suspensión provisoria de las ventas hasta ver cómo sigue la historia. Como te decía la semana pasada, si venden algunos activos habrá alguna esperanza, pero lo concreto ahora es la suspensión de las ventas.

--¿Cuántas personas trabajan de manera directa en Lucaioli?

--La firma tiene 426 empleados, 344 Lucaioli y 82 Saturno. De ese total 161 trabajan en Bahía: 101 son empleados de comercio, 44 pertenecen al gremio de Camioneros y hay 16 fuera de convenio.

--Terrible situación la del sector privado.

--Pusiste el dedo en la llaga. Mi sensación es que los gobernantes no dimensionan el verdadero alcance de la crisis porque en el sector estatal los empleados cobran religiosamente e incluso, como sucede en la Muni, pueden otorgar aumentos de sueldos que más o menos acompañan la inflación. Esto hoy es una utopía en el sector privado.

--¿Qué te parece si cortamos un poco con la mala onda y tirás alguna buena noticia para Bahía?

--Cómo sabía que algo positivo me ibas a pedir te traje varias que pude rescatar del fondo de la olla.

--Bueno, avanti entonces.

--Por lo que pude averiguar en unos 15 días el gigante danés Vestas estará inaugurando un centro de capacitación y almacenamiento en el Parque Industrial. Ya han incorporado 50 personas, en su mayoría técnicos y profesionales egresados de la UNS.

--Sí, algo me venías adelantando.

--Así es, y hacia fin de mes comenzará a operar la empresa Pretensados Argentinos S.A. (Prear) en el Parque Industrial. Allí está capacitando entre 110 y 120 personas para empezar a fabricar las torres destinadas a varios parques eólicos, entre ellos los que se construirán en Tres Picos y otras zonas de la ruta 33. También levantará otra planta en Allen.

--¿Es una empresa de Buenos Aires?

--No. Es mendocina y ya tiene plantas en esa provincia y en San Pedro, cerca de Buenos Aires.

--Sin querer ser mal pensado entiendo que esta empresa dejará de operar una vez que se termine la construcción de los parques eólicos...

--No necesariamente. Ahora, y atendiendo a que el Gobierno Nacional requiere que los parques estén generando a corto plazo, la compañía deberá producir 1,5 torres por semana, pero luego de esta etapa Prear, que es líder en fabricación de elementos premoldeados, podrá dedicarse a otro tipo de piezas.

--¿Qué más tenés?

--Una perlita que brilla aún más en medio de la malaria que vive el centro bahiense, con cada vez más comercios cerrados y el aluvión de los showrooms.

--Dale, te sigo.

--A fin de mes o comienzos de mayo la histórica joyería Thiers–Spinelli volverá al centro sin abandonar su local del shopping. Ahora no estará en calle San Martín, sino en la Alsina al 100, frente al ingreso a Galerías Plaza. Obviamente, en este caso la tradición familiar continuará en manos de Sebastián Spinelli y Trini.

--Es cierto, debés haber hecho magia para conseguir un comercio que abre sus puertas en el centro.

--A esto sumale la salida de servicio masiva de posnets que se registra en el comercio local...

--¿Y eso?

--No me digas que no te diste cuenta que cada vez son más los comercios que dicen tenerlo fuera de servicio. Obviamente esto es más viejo que la escarapela y el verdadero motivo consiste en evadir impuestos. Muchos dicen que la AFIP, teniendo en cuenta la magnitud de la crisis, lo sabe pero prefiere mirar para otro lado.

--Cambiando de tema. ¿Ya tenés confirmada la presencia de la banda de música de los Granaderos a Caballo en los actos por el aniversario de la ciudad?

--Sí, el jueves estará en Bahía la fanfarria completa y seguramente se quedará un día más para presentarse en Villa Mitre e Ingeniero White.

--Bien, y ya que estamos hablando de actos y antes que me olvide. ¿Estuviste en la ceremonia por el 2 de abril?

--Como siempre estuve en la vigilia del 1 a la noche, pero si querés te comento un tema muy interesante que salió esta semana sobre Malvinas. ¿Sabías que el capitán de fragata Pedro Giachino, que fue el primer caído en combate durante la recuperación de las islas, jugó al rugby en Sociedad Sportiva?

--¿En serio? ¿Fue paloma?

--Sí, estos días circuló en el grupo de whatsapp “Viejas Palomas”, un texto de Ernesto Doria donde comenta el tema. Todo se inició cuando un grupo de marinos con sus familias se acercó al club para integrarse y jugar el rugby, entre ellos Giachino, su señora y sus dos pequeñas hijas.

--Muy pocos deben conocer esa historia.

--Claro. Y según Doria, tanto él como el Chato Aruani se destacaron como forwards. También comentó que un día se le cortó el tendón de Aquiles pero quería seguir jugando porque no había cambios y caminando en una sola pierna alentó al resto.

--Muy buena historia.

--Sí, y volviendo al texto de las Viejas Palomas en una parte se señala que en el desembarco en Malvinas a pesar de las órdenes de Godoy, su superior, fue el primero en correr a las lineas inglesas y el chato Aruani atrás. “Pedro Giachino fue el primer muerto en Malvinas. Murió como jugaba al rugby, yendo al frente”, dice el mensaje.

--Bien, pero volviendo a cuestiones del presente. ¿Qué sabés de la barcaza que YPF instaló en el puerto local? ¿Ya empezó a exportar gas natural licuado?

--No, justo el viernes gente de la empresa me comentó que empezaron con las pruebas. Técnicamente el proceso se conoce como “comisionado” y consiste en la inyección de gas para probar que todos los sistemas funcionen correctamente.

--¿Y cuando pensás que comenzará a exportar GNL?

--Todavía falta porque el Enargas otorgó, vía de excepción, un permiso para que del caño que abastece a Profertil haya un segundo cliente, la barcaza, pero esto sólo para el período de pruebas. Luego habrá que acordarse una nueva regulación para que opere regularmente.

--No te olvides del tema de las grandes obras de agua para Bahía luego del golpazo que recibió el acueducto del río Colorado. No vaya a ser que nos quedemos sin pan y sin la torta...

--No me olvido, de hecho me comentaron que a fin de mes la Provincia, ABSA y la Muni se reunirán en La Plata para definir las obras a encarar en el dique, sobre todo la construcción de otro acueducto y la ampliación de la planta potabilizadora Patagonia.

--¿De la región tenés algo?

--Algo de este tema del acueducto del Colorado. La semana que viene se concretará una reunión clave para Villarino, relacionada con la suspensión de la obra .

--Entiendo que el intendente Carlos Bevilacqua quiere que le digan cómo lo van a compensar...

--Exacto. No gustó nada en Villarino la noticia de que la obra se había caído, pero mucho menos el anuncio de que los fondos de la Corporación Andina de Fomento -unos 130 millones de dólares- serán redestinados a proyectos para Bahía Blanca y el Conurbano.

--Claro, sienten que quedaron afuera. Sin el pan y sin la torta.

--Y ya sabemos que, en estos temas, el que no llora no mama, así que Bevilacqua ya está en la agenda de la semana que viene del titular de Infraestructura, Roberto Gigante, y de la propia gobernadora Vidal. Con el ministro se verán las caras el martes a las 11 y, con Mariu, al día siguiente a las 17.30.

--¿Va con un pedido concreto?

--Según me chimentaron desde su entorno, la prioridad número uno es dejar en claro que, si van a barajar y dar de nuevo esos 130 millones de dólares de la CAF, Villarino tiene derecho a recibir algo. “El acueducto no era sólo para Bahía, sino también para nuestro distrito y Rosales; si van a compensar a Bahía, también tienen que compensar al resto”, me dijo anteayer un cercano al vecinalista. Y, respondiendo a tu pregunta, hay un par de ideas en danza.

--¿Cuáles?

--Para la zona norte -Médanos y Algarrobo-, un acueducto desde el Sauce Chico. Este proyecto alguna vez fue charlado con ABSA y quizá pueda ser reflotado. Para la zona sur el pedido apuntaría a reparar a nuevo el acueducto Pedro Luro-La Salada-Hilario Ascasubi, de unos 15 kilómetros de extensión. Esta obra estaba en Hidráulica, pero quedó cajoneada cuando se anunció que se hacía el acueducto desde el Colorado.

--Che, y me enteré que el Banco Provincia también está pensando en obras para nuestra zona...

--Tal cual. En el marco del plan de renovación de la entidad, sacó a licitación la contratación de estudios de arquitectura para remodelar varias de sus sucursales en Bahía y la zona. En nuestro distrito, las de Villa Mitre e Ingeniero White; en la región, las de Puan, Mayor Buratovich, Tornquist, Laprida, Daireaux y Gonzales Chaves. Bueno, amigo, sigo viaje...

--Dale, pero antes dejame que haga una invitación: ¿qué te parece si el cafecito del domingo próximo lo tomamos en Dorrego?

--¿En la Fiesta del Olivo?

--Ah, pillín, ya la tenías agendada...

--Obvio. No sé si muchos lo saben, pero en Dorrego se hacen algunos de los mejores aceites de oliva del país.

--¡Ja! Te llamo en la semana y coordinamos.

--Ok. Nos vemos. Capaz eso nos sirva para olvidar cómo le robaron el partido al aurinegro.

--Y si... ahora sólo hay que esperar un milagro.